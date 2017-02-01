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В Москве оштрафуют тысячи автомобилистов, не пропустивших пешеходов

Общество
Штрафы выписываются в автоматическом режиме

Москва, 1 февраля 2017, 13:39 — REGNUM  Водителям, не пропустившим пешеходов на пешеходном переходе, начали приходить первые штрафы в автоматическом режиме. Основанием для выписывания штрафов стали видеозаписи с камер наблюдения, установленные на московских перекрёстках, передают Вести.

До сих пор камеры видеонаблюдения работали в тестовом режиме — их установили в конце минувшего года. Квитанции со штрафами будут отправлены тысячам владельцев транспортных средств по всей Москве.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, комментируя нововведение, руководитель дирекции фотовидеофиксации Центра организации дорожного движения (ЦОДД) Евгений Леглер отметил, что установка камер принесёт большую пользу, усилив безопасность движения.

«Мы считаем, что ввод этой меры позволит дисциплинировать и водителей, и пешеходов», — сказал он.

Читайте ранее в этом сюжете: Камеры фиксируют не пропускающих пешеходов водителей в Москве

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