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«Повышение пенсионного возраста надо начинать с женщин»

Общество
Такое решение будет способствовать «удлинению женской карьеры в целом», считает эксперт
Gaetano Bellei. Бабушка и внуки (фрагмент)jpg Gaetano Bellei. Бабушка и внуки (фрагмент)jpg

Москва, 1 февраля 2017, 12:38 — REGNUM  В правительстве повышение пенсионного возраста не обсуждается, но такое решение стало бы более позитивным, чем многие нынешние меры в социальной политике. Об этом заявила корреспонденту ИА REGNUM 1 февраля старший научный сотрудник аналитического центра финансовых исследований Научно-исследовательского финансового института (НИФИ) Татьяна Омельчук, комментируя сообщения о том, что в правительстве принято решение о повышении пенсионного возраста и опровержение этих сообщений.

О повышении пенсионного возраста надо объявлять людям заранее, его надо начинать поднимать медленно, шагом по полгода или три месяца, и начинать надо с женщин, полагает эксперт. По ее мнению, повышение пенсионного возраста для женщин будет способствовать «удлинению женской карьеры в целом», увеличению стажа, который может быть коротким за счет длительного периода сидения с детьми и «улучшению карьерных возможностей женщин».

«Россия остается последней страной с таким низким пенсионным возрастом. Уже и Белоруссия, и Украина повысили его. Когда его, наконец, повысит Россия, у них он станет еще выше, придет к 75 годам, наверное», — рассуждает эксперт.

По мнению Омельчук, повышение пенсионного возраста является гораздо более позитивной мерой в социальной политике, нежели те меры, к которым приходится прибегать в период кризиса — недостаточной индексации пенсии и отмена индексации пенсий работающим пенсионерам. «Лучше медленно поднимать пенсионный возраст, чем принимать те меры, которые принимаются сейчас. Люди поздно выходят на рынок труда в 25, а то и в 30 лет, долго учатся, у них получается небольшой стаж, поэтому размер пенсии будет уменьшаться, если не поднять пенсионный возраст», — убеждена Омельчук.

«Если поднимать пенсионный возраст медленно, постепенно, это не скажется неблагоприятно ни на рынке труда, ни на ситуации с бедностью. Люди будут готовы к этому заранее и адаптируют свои жизненные стратегии к новым реалиям», — заключила эксперт

Поручений от российского правительства о повышении пенсионного возраста и проведении каких-либо связанных с этим расчётов Пенсионный фонд РФ не получал, сообщили в пресс-службе ПФР.

Для мужчин пенсионный возраст могут поднять до 65 лет, для женщин — до 63 лет. Ещё один вариант — выровнять пенсионный возраст для мужчин и женщин, повысив его до 63 лет.

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Повышение пенсионного возраста
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