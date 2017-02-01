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Более половины эстонцев не понимает цели и задачи Евросоюза

Общество
Пока Брюссель будет дотировать Эстонию и открывать для ее граждан свой рынок труда, поддержка эстоноземельцами членства страны в ЕС будет высокой
Флаг ЕС
Иллюстрация: Ecigdirectory.co.uk
Флаг ЕС

Таллин, 1 февраля 2017, 12:20 — REGNUM  77% жителей Эстонии поддерживают членство Эстонии в Европейском союзе, негативно относятся к этому 14%. Об этом ИА REGNUM сегодня, 1 февраля, сообщили в канцелярии правительства Эстонии со ссылкой на итоги опроса 502 жителей страны социологической фирмой Turu-Uuringute AS по заказу Госканцелярии.

Отмечается, что о председательстве Эстонии в ЕС во второй половине 2017 года знают 49% опрошенных.

Самую большую поддержку членству Эстонии в ЕС оказали пожилые люди (возраст 75+) — 87% из опрошенных, а также получающие нетто-доходы выше 400 евро на одного члена семьи (85% опрошенных), эстонцы (84% опрошенных) и люди с высшим образованием (84%). Деятельность Эстонии в ЕС оценили как успешную большинство опрошенных — 56% (в 2015 году — 52%), как неудачную — 30% (в 2015 — 40%).

В то же время заметно снизилось число эстоноземельцев, более-менее понимающих цели и интересы Евросоюза: если в 2015 году таких было 57% (наивысший уровень за все время подобных опросов), то в феврале 2017 года — 47%. Главными приоритетами деятельности Евросоюза эстоноземельцы назвали защиту внешних границ ЕС и борьбу с терроризмом (41% опрошенных), разрешение кризиса с беженцами — 18%) и развитие инфраструктуры, соединяющей Эстонию с Европой (например, проект Rail Balticа) — 14%.

По оценке социолога Вайке Вайну, поддержка эстоноземельцами членства страны в ЕС выросла на 5% и объясняется важнейшими событиями международной политики в 2016 году: итогами референдума о членстве в ЕС Великобритании и победой Дональда Трампа на выборах президента США. По ее словам, ситуация с возможным расколом ЕС повлияла на ощущения эстоноземельцев, мобилизовав сторонников сохранения Евросоюза.

Как сообщало ИА REGNUM ранее, высокая поддержка членства Эстонии в ЕС построена на двух гарантированных льготах, открывшихся для эстоноземельцев после вступления страны в ЕС в 2004 году: получение беспроцентной и безвозвратной помощи различных еврофондов (ежегодно до 10−15% годового бюджета Эстонии) и свободный рынок труда (массовая трудовая эмиграция превысила сто тысяч человек за 15 последних лет). Попытки Брюсселя заставить Эстонию увеличить долю расходов в различных проектах ЕС, включая и прием беженцев по обязательным квотам, вызывают острую критику как внутри элит, так и среди рядовых эстоноземельцев.

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Социологические опросы
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