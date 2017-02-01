«Садитесь! Два!». Запись в школы Екатеринбурга обрушила сайт госуслуг

Екатеринбург, , 12:14 — REGNUM В первый день зачисления детей в первый класс сайт госуслуг вновь не справился с наплывом родителей желающих. На Среднем Урале в полночь по местному времени после того, как увеличилась нагрузка на раздел сайта для регистрации будущих первоклашек, в течение более полутора часов он работал не стабильно, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

«Зашёл на сайт, опция о регистрации первоклассников не активируется. Когда всё-таки это произошло, окно зависло в ожидании соединения. Попытки обновить страницу заканчивались появлением надписи «Ошибка 502». Попытался дозвониться по единому федеральному телефону в службу поддержки. Та же история: «сеть занята». А когда всё-таки удалось дозвониться, включилась музыка ожидания соединения с оператором, от которой чуть не уснул и в итоге оставил затею. В итоге так и хочется сказать организаторам электронных услуг: Садитесь! Два!», — сообщил один из родителей.

В итоге, по словам отца будущего первоклассника, удалось зарегистрировать ребёнка только в 2:40 по местному времени. Несмотря на сбои, к 08.00 по местному времени (06:00 мск) через портал записали 6 тыс. 585 будущих первоклассников. Об этом сообщили в уральском филиале «Ростелекома». Нагрузка была выше прошлогодней в три раза, но за первые два часа было принято 4 тыс. 724 заявления. Всего в 2017 году школы Екатеринбурга примут 18 тыс. 600 первоклассников.

Но проблемы возникали у людей и с утра, когда родители отправились в школы с документами. Так у школы №122, расположенной в районе Сортировки, живую очередь на запись занимали с вечера 31 января. А утром, после открытия кабинетов записи родители выстаивали многочасовую очередь.

«В итоге пришлось просидеть полночи в интернете, а потом потратить полдня на подачу документов. В школе сказали, что раз ребёнок был зарегистрирован ночью, то шансы на то, что он будет зачислен в школу нашего района — высоки. Всё выяснится 8 или 9 февраля, когда будут готовы списки», — подытожил отец будущего первоклассника.

В самой школе говорят, что родители сами создали ажиотаж из-за того, что не все проживающие в микрорайоне дети попадут в школу по месту жительства. В итоге более сотни родителей (на 136 мест) пришли в первый же день (документы можно сдать в течение пяти дней), в результате чего и образовалась живая очередь.

Сами же родители считают свою обеспокоенность не напрасной. По их словам, точечная застройка в микрорайоне, появление новых многоэтажек создало диспропорцию между увеличившимся количеством жителей и обеспеченностью их детей школами, да и детскими садами, количество которых не увеличилось.

Проблемы с электронной регистрацией на сайте госуслуг возникли и у других жителей Екатеринбурга. Информация об этом появилась на городских форумах, где родители первоклашек жаловались на то, что не могут «получить услугу», так как не происходило соединения с соответствующим разделом сайта. Также по информации местных изданий с утра очереди родителей образовались и у других школ Екатеринбурга.

Отметим, и в 2016 году произошла аналогичная ситуация. Только тогда сайт справился с наплывом посетителей за 20 минут.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, ажиотаж вокруг записи детей в элитные школы и гимназии наблюдался и в 2016 году. Родители, желая отдать ребёнка, например, в гимназию №35 и школу №69, оформляли временную регистрацию в районах указанных школ, из-за чего происходило искусственное увеличение будущих первоклассников готовых отправиться именно в эти учебные заведения.

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Тогда в управлении образования Екатеринбурга даже рассматривался вопрос о введении второй смены в этих учебных заведениях. Тем не менее, в управлении подчёркивали, что рейтинг и уровень образования большинства школ и гимназий Екатеринбурга высокий, а качественное среднее образование можно получить не только в статусных заведениях.

Впрочем, родители не разделяли оптимизма чиновников. Среди причин борьбы за места в статусных учебных заведениях они называли большое количество детей мигрантов в своём районе и нежелание, чтобы их ребёнок из-за этого столкнулся в школе с какими-либо проблемами.

Напомним, что ажиотаж, связанный с записью детей в первый класс школы, происходят в Екатеринбурге с 2011 года. Причиной этого стала отмена городским управлением образования территориального принципа записи в школы, то есть принципа, по которому первоочередное право записи ребёнка в школу имеют граждане, проживающие в закреплённом за образовательным учреждением районе.

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