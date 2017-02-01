Аналитическая группа по развитию гортранспорта появится в Новосибирске

Новосибирск, , 12:13 — REGNUM При департаменте транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии Новосибирска будет создана аналитическая группа, заявил мэр города Анатолий Локоть на дискуссионной площадке, посвящённой развитию общественного транспорта. Как отметили ИА REGNUM в городской администрации, это консолидированное решение было принято в ходе дискуссии, в которой участвовали около 140 экспертов, представителей общественных организаций, депутатов и горожан.

«В группу войдут специалисты, которые будут вести анализ по целому ряду направлений и формировать стратегию развития транспортной отрасли города, — заявил Локоть. — Безусловно, транспорт существует не обособлено, он тесно связан с другими сферами городской жизни. Поэтому, разрабатывая стратегию, нужно учитывать экономическую составляющую, социальные последствия и видеть перспективы развития города. Мы создадим такую группу, где над этим вопросом будут работать специалисты, аналитики, эксперты».

По словам начальника управления пассажирских перевозок мэрии Романа Дронова, проблемы общественного транспорта копились в Новосибирске годами, и поэтому требуют концептуальных изменений в подходах развития транспортной отрасли.

«Для сферы общественного пассажирского транспорта 2016 год можно считать переломным по многим параметрам, — сказал Роман Дронов. — Системные проблемы отрасли, накапливающиеся годами, вступление в силу отраслевого Федерального закона № 220-ФЗ «Об организации регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом в РФ» требуют концептуальных изменений в подходах и методах организации перевозочного процесса, создания нового механизма взаимодействия и взаимоотношений региональных и местных органов исполнительной власти, уполномоченных в сфере организации транспортного обслуживания населения, а также федеральных контрольных и надзорных органов с операторами рынка регулярных пассажирских перевозок».

По мнению экспертов, на первый план выступают проблемы формирования рациональной, интуитивно понятной маршрутной схемы города, где особая роль будет отведена метрополитену, скоростным внеуличным видам транспорта и транспортно-пересадочным узлам. Именно они, по мнению экспертов, составят каркас будущей транспортной системы

Доцент кафедры электротехнических комплексов НГТУ Михаил Никулин одной из главных составляющих развития общественного транспорта назвал его рельсовые виды: линии железной дороги, метрополитен и городской трамвай. Ставку также, по его мнению, надо делать на выделенные линии общественного транспорта.

Согласно данным, которые ИА REGNUM предоставили в мэрии Новосибирска, действующая муниципальная маршрутная сеть наземного пассажирского транспорта города включает 160 маршрутов, в том числе: 14 троллейбусных маршрутов, 12 — трамвайных, 77 — автобусных, 57 — маршрутных такси. Общая протяжённость маршрутной сети — более 2,8 тыс. км. Регулярные пассажирские перевозки осуществляют 74 перевозчика различной формы собственности (три муниципальных предприятия и 71 немуниципальный перевозчик). В перевозочном процессе задействовано 1846 транспортных единиц (139 трамваев, 284 троллейбуса, 771 автобус и 652 единицы маршрутных такси). В сутки общественным наземным транспортом пользуется более 1 млн человек (в 2016 году объём перевозок составил 372,4 млн пассажиров — на уровне 2015 года).

Доля немуниципальных перевозчиков в общих объёмах перевозок наземным пассажирским транспортом — около 76%, муниципальными автобусами перевозится 3,4% пассажиров, предприятиями городского электрического транспорта — 20%.