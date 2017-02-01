Среда, 01 Февраля 2017 года
13:58:35 МСК

Аналитическая группа по развитию гортранспорта появится в Новосибирске

Общество
Мэр Анатолий Локоть выступил на дискуссионной площадке, посвященной развитию общественного транспорта

Новосибирск, 1 февраля 2017, 12:13 — REGNUM  При департаменте транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии Новосибирска будет создана аналитическая группа, заявил мэр города Анатолий Локоть на дискуссионной площадке, посвящённой развитию общественного транспорта. Как отметили ИА REGNUM в городской администрации, это консолидированное решение было принято в ходе дискуссии, в которой участвовали около 140 экспертов, представителей общественных организаций, депутатов и горожан.

«В группу войдут специалисты, которые будут вести анализ по целому ряду направлений и формировать стратегию развития транспортной отрасли города, — заявил Локоть. — Безусловно, транспорт существует не обособлено, он тесно связан с другими сферами городской жизни. Поэтому, разрабатывая стратегию, нужно учитывать экономическую составляющую, социальные последствия и видеть перспективы развития города. Мы создадим такую группу, где над этим вопросом будут работать специалисты, аналитики, эксперты».

По словам начальника управления пассажирских перевозок мэрии Романа Дронова, проблемы общественного транспорта копились в Новосибирске годами, и поэтому требуют концептуальных изменений в подходах развития транспортной отрасли.

«Для сферы общественного пассажирского транспорта 2016 год можно считать переломным по многим параметрам, — сказал Роман Дронов. — Системные проблемы отрасли, накапливающиеся годами, вступление в силу отраслевого Федерального закона № 220-ФЗ «Об организации регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом в РФ» требуют концептуальных изменений в подходах и методах организации перевозочного процесса, создания нового механизма взаимодействия и взаимоотношений региональных и местных органов исполнительной власти, уполномоченных в сфере организации транспортного обслуживания населения, а также федеральных контрольных и надзорных органов с операторами рынка регулярных пассажирских перевозок».

По мнению экспертов, на первый план выступают проблемы формирования рациональной, интуитивно понятной маршрутной схемы города, где особая роль будет отведена метрополитену, скоростным внеуличным видам транспорта и транспортно-пересадочным узлам. Именно они, по мнению экспертов, составят каркас будущей транспортной системы

Доцент кафедры электротехнических комплексов НГТУ Михаил Никулин одной из главных составляющих развития общественного транспорта назвал его рельсовые виды: линии железной дороги, метрополитен и городской трамвай. Ставку также, по его мнению, надо делать на выделенные линии общественного транспорта.

Согласно данным, которые ИА REGNUM предоставили в мэрии Новосибирска, действующая муниципальная маршрутная сеть наземного пассажирского транспорта города включает 160 маршрутов, в том числе: 14 троллейбусных маршрутов, 12 — трамвайных, 77 — автобусных, 57 — маршрутных такси. Общая протяжённость маршрутной сети — более 2,8 тыс. км. Регулярные пассажирские перевозки осуществляют 74 перевозчика различной формы собственности (три муниципальных предприятия и 71 немуниципальный перевозчик). В перевозочном процессе задействовано 1846 транспортных единиц (139 трамваев, 284 троллейбуса, 771 автобус и 652 единицы маршрутных такси). В сутки общественным наземным транспортом пользуется более 1 млн человек (в 2016 году объём перевозок составил 372,4 млн пассажиров — на уровне 2015 года).

Доля немуниципальных перевозчиков в общих объёмах перевозок наземным пассажирским транспортом — около 76%, муниципальными автобусами перевозится 3,4% пассажиров, предприятиями городского электрического транспорта — 20%.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl+Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Судьба общественного транспорта в городах России
Главное сегодня
NB!
01.02.17
«Пусть Европа анализирует»: Россия сократит прокачку по Nord Stream и OPAL
МоскваРоссия Газодобыча и транспортировка газа Экономика
NB!
01.02.17
Новшество ЕГЭ 2017 — сдать госэкзамен смогут родители
МоскваРоссия Единый государственный экзамен Культура
NB!
01.02.17
«Повышение пенсионного возраста надо начинать с женщин»
МоскваРоссия Повышение пенсионного возраста Общество
NB!
01.02.17
Сводка боев за Донбасс. Донецк и Авдеевку эвакуируют под залпы «Градов»
КиевУкраина Гражданская война на Украине Политика
NB!
01.02.17
ЦБ РФ утвердил дизайн новых банкнот 200 и 2000 рублей
МоскваРоссия Новые денежные знаки Банка РФ Экономика
NB!
01.02.17
Минтруд «регионализирует» МРОТ за три года
МоскваРоссия Повышение минимального размера оплаты труда Экономика
NB!
01.02.17
Станислав СтремидловскийУкраина – Польше: Бандеровцы — наше прошлое, настоящее и будущее
КиевУкраина Украина и Польша Политика
NB!
01.02.17
Топилин о банке для бедных — «тема достаточно правильная»
МоскваРоссия Бедность в России Экономика
NB!
01.02.17
Режиссёр фильма об ЛГБТ судила детский конкурс от калининградского Минобра
КалининградРоссия Сексуальные меньшинства и гомофобия Культура
NB!
01.02.17
Совет Федерации обратится к Верховной раде с призывом прекратить агрессию
МоскваРоссия Совет Федерации РФ Политика
NB!
01.02.17
Барнаул готовится «поплыть» в паводок
БарнаулРоссия Паводок Происшествия
NB!
01.02.17
Пушков рассказал, зачем Порошенко кровавая игра на Донбассе
МоскваРоссия Гражданская война на Украине Политика
NB!
01.02.17
Восточно-Европейская редакция ИА REGNUMПродать Украину или объявить банкротом — вот в чем вопрос: обзор экономики
КиевУкраина Социально-экономический кризис на Украине Экономика
NB!
01.02.17
«Мужчины рискуют не дожить до пенсии»
ЯкутскРоссия Повышение пенсионного возраста Общество
NB!
01.02.17
МВФ советует Киеву поднять пенсионный возраст на Украине
КиевУкраина Социально-экономический кризис на Украине Политика
NB!
01.02.17
Две трети граждан РФ считают, что кризис в стране надолго
МоскваРоссия Социологические опросы Общество
NB!
01.02.17
Валерий РокотовКто снял «лучший фильм нашей жизни»
Лос-АнджелесСША Первый век Голливуда Культура
NB!
01.02.17
Максим ИсаевWiB: На пути сотрудничества США и России находится два препятствия
ВашингтонСША Значимые публикации зарубежных СМИ в переводах ИА REGNUM Политика
NB!
01.02.17
Глава Ингушетии призвал религиозных деятелей «найти общий язык»
МагасРоссия Нацизм, религиозный экстремизм и борьба с ними Общество
NB!
01.02.17
В Марий Эл дети платили за проезд в школьном автобусе
Йошкар-ОлаРоссия ЧП в образовательных учреждениях Общество
NB!
01.02.17
В РФ на льготы по капремонту для пенсионеров выделено 2,38 млрд рублей
МоскваРоссия Взносы на капитальный ремонт жилых многоквартирных домов Экономика
NB!
01.02.17
Александр БеловПочему Россия может и не пойти на сделку с Трампом – NI
ВашингтонСША Значимые публикации зарубежных СМИ в переводах ИА REGNUM Политика
ещё главное