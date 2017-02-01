Президент России поздравил с 75-летием Льва Лещенко

Москва, , 11:46 — REGNUM Народному артисту РСФСР, эстрадному певцу Льву Лещенко исполняется 75 лет. С юбилеем артиста поздравил глава государства Владимир Путин, сообщает 1 февраля пресс-служба Кремля.

Президент России отметил прекрасную творческую форму артиста, а также пример «высочайшего профессионализма и приверженности лучшим традициям отечественного музыкального искусства», который Лещенко подает как своим коллегам, так и начинающим исполнителям. Владимир Путин не обошел вниманием активное участие Льва Лещенко в общественной и культурной жизни России и пожелал юбиляру здоровья, успехов и вдохновения.

С 75-летием известного певца поздравил и глава правительства РФ Дмитрий Медведев. Он отметил, что Лев Лещенко завоевал «любовь миллионов поклонников», а песни в его исполнении, среди которых знаменитые «Команда молодости нашей» и «День Победы», стали поистине народными, сообщает пресс-служба правительства РФ.