Мужчину, подозреваемого в серии убийств, ищут в Москве

Убийство 20-летней жительницы столицы было совершено на Хамовническом Валу в сентябре 2016 года

Москва, , 11:42 — REGNUM В Москве сотрудники правоохранительных органов разыскивают мужчину, который подозревается в серии жестоких убийств. Об этом сообщает в среду, 1 февраля, Life.ru.

«Следователи ГСУ СК по Москве уже 6 месяцев ищут мужчину, подозреваемого в убийстве 20-летней москвички, — говорится в сообщении. — Проведенные за это время экспертизы показали, что он может быть причастен к аналогичным преступлениям на территории города».

Отмечается, что убийство 20-летней жительницы столицы было совершено на Хамовническом Валу в сентябре 2016 года. Следователи, работавшие на месте преступления, обратили внимание на «профессиональные удары» неизвестного.

Другие подробности пока неизвестны.