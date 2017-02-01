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По делу о смертельном пожаре на скалодроме в Петербурге обвиняются сварщики

Общество
Подозреваемые пытались скрыться от следствия

Санкт-Петербург, 1 февраля 2017, 11:00 — REGNUM  Обвинение по делу о январском пожаре в административно-хозяйственном здании и помещении скалодрома в Санкт-Петербурге, в ходе которого два человека погибли и четыре пострадали, предъявлено двум мужчинам, проводившим сварочные работы. Решается вопрос об их аресте, сообщили сегодня, 1 февраля, в Главном следственном управлении СКР по Санкт-Петербургу.

Ранее по факту гибели людей в огне было возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум лицам). В ходе следственных действий по подозрению в совершении этого преступления были задержаны двое мужчин, 1980 и 1989 годов рождения.

«По версии следствия, подозреваемые 26 января 2017 года, находясь по вышеуказанному адресу, осуществляли строительно-монтажные работы с использованием сварочного оборудования, в результате чего произошел пожар», — отметили в ГСУ СКР по Санкт-Петербургу.

Обоим задержанным обвинение уже предъявлено. За преступление «причинение смерти по неосторожности двум и более лицам» им грозит до 4 лет лишения свободы.

Подозреваемые скрывались от следствия, в связи с чем решается вопрос об избрании им меры пресечения в виде заключения под стражу.

Как сообщало ИА REGNUM, вечером 26 января на месте ЧП сотрудники МЧС нашли обгоревшее тело женщины. На следующее утро при разборе завалов было найдено тело мужчины. При пожаре пострадали 4 человека, двое из них были госпитализированы в тяжелом состоянии.

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Напомним, пожар в двухэтажном доме 10 по Литовской улице, рядом с которым в ангаре располагался крупнейший в Петербурге скалодром, вспыхнул около 16-ти часов 26 января. Огонь охватил площадь 1000 кв. метров. Во время пожара произошло обрушение металлических конструкций на площади 800 кв. метров. В 17:10 пожар был локализован. В 18:06 произошла ликвидация открытого горения. Полностью пожар был ликвидирован только в 01:25 27 января.

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