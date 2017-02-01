Две трети граждан РФ считают, что кризис в стране надолго

О том, что кризис будет продолжительным, заявили 22% респондентов, еще столько же считают, что он продлится не менее двух лет. Еще 18% опрошенных заявили, что кризис продлится от года до полутора

Москва, , 10:33 — REGNUM Экономический кризис в России считают реальностью 78% граждан РФ, почти половина смирилась с тем, что он будет продолжительным, свидетельствуют данные опроса «Левада-центра», проведенного 20−23 января 2017 года.

О том, что кризис будет продолжительным, заявили 22% респондентов, еще столько же считают, что он продлится не менее двух лет. Еще 18% опрошенных заявили, что кризис продлится от года до полутора, а 4% ожидают его окончания через полгода.

При этом 26% респондентов отметили, что трудно оценить сейчас продолжительность и глубину кризиса. Еще 17% опрошенных заявили, что кризиса в стране нет.

Опрос «Левада-центра» был проведен среди 1,6 тыс. совершеннолетних граждан РФ в 48 регионах. Статистическая погрешность не превышает 3,4%.