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Google Inc. намерена судиться с гражданином РФ из-за буквы «ɢ»

Общество
Попов владеет доменом «ɢoogle.com»
Google
Дарья Антонова © ИА REGNUM
Google

Вашингтон, 1 февраля 2017, 10:20 — REGNUM  Американская компания Google Inc. подала жалобу в арбитражный суд на гражданина России Виталия Попова за то, что он, владея доменом ɢoogle.com, якобы рассылает с него спам и вредоносные программы, сообщает Vice Motherboard.

Домен Попова «ɢoogle.com», то есть использована буква «ɢ», в то время как у американского домена это буква «g». Американская корпорация утверждает, что Попов рассылает спам и рекламу с её «ложного адреса».

Российский программист категорически не согласен с этими обвинениями. Он утвtрждает, что они бездоказательны и никакого спама он не рассылает. Менять домен по требованию американской корпорации он не намерен.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в январе стало известно, что тринадцать крупнейших зарубежных технологических компаний зарегистрировались в Федеральной налоговой службе России, чтобы выплачивать «налог на Google» — НДС в размере 18%, который обязаны выплачивать иностранные IT-компании в России. Поправки внесены минувшим летом.

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