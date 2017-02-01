Камеры фиксируют не пропускающих пешеходов водителей в Москве

«Фиксация непропуска пешехода – важный аспект по снижению наездов на пешеходов на переходах»

Москва, , 10:16 — REGNUM Камеры дорожного видеонаблюдения в Москве в тестовом режиме начали фиксировать нарушение водителей транспортных средств, не пропускающих на нерегулируемых переходах пешеходов. Об этом сетевому изданию M24 рассказал руководитель дирекции фотовидеофиксации Центра организации дорожного движения (ЦОДД) Евгений Леглер.

«Фиксация непропуска пешехода — важный аспект по снижению наездов на пешеходов на переходах, — пояснил Леглер. — Мы считаем, что ввод этой меры позволит дисциплинировать и водителей, и пешеходов».

Руководитель дирекции фотовидеофиксации ЦОДД добавил, что в 2016 г. за это нарушение было назначено около 1 тыс. постановлений, при этом ни одно из них обжаловано не было.

По его словам, благодаря «различным алгоритмам» дорожные комплексы фотовидеофиксации в Москве способны определять скорость движения транспортного средства и установить, не бросился ли пешеход под колеса.

Напомним, что штраф в РФ для водителей, которые не пропускают пешеходов на пешеходном переходе, составляет 1 500 рублей.