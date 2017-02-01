Среда, 01 Февраля 2017 года
11:04:42 МСК

В Германии арестован вербовщик «Исламского государства"*

Общество
Подозреваемый планировал совершить теракт на территории государства

Берлин, 1 февраля 2017, 10:01 — REGNUM  Гражданин Туниса, подозреваемый в вербовке боевиков для террористической группировки «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), был арестован полицией ФРГ сообщает Associated Press.

Арест был осуществлен во Франкфурте в результате рейда правоохранительных органов. По данным прокуратуры Франкфурта, обыски были проведены в 54 квартирах, офисных помещениях и мечетях. В поле зрения полиции попали 16 человек в возрасте от 16 до 46 лет.

Главным подозреваемый — 36-летний мужчина — был арестован во Франкфурте. Он был завербован террористами в августе 2015 года. По информации прокуратуры, он планировал совершить теракт на территории страны, подготовка к котором находилась на раннем этапе, поэтому преступники не успели выбрать какую-то конкретную цель.

Напомним, правоохранительные органы Германии находятся в состоянии повышенной боевой готовности после теракта 19 декабря 2016 года, когда на рождественской ярмарке в результате наезда грузовика погибло 12 человек.*(организация, деятельность которой запрещена в РФ)

Читайте ранее в этом сюжете: СМИ узнали о задержании предполагаемых террористов ИГ в Берлине

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl+Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Теракты в Германии
Главное сегодня
NB!
01.02.17
Пушков рассказал, зачем Порошенко кровавая игра на Донбассе
МоскваРоссия Гражданская война на Украине Политика
NB!
01.02.17
«Мир не должен медлить с приказом прекратить огонь по Донбассу»
МоскваРоссия Гражданская война на Украине Политика
NB!
01.02.17
Восточно-Европейская редакция ИА REGNUMПродать Украину или объявить банкротом — вот в чем вопрос: обзор экономики
КиевУкраина Социально-экономический кризис на Украине Экономика
NB!
01.02.17
МВФ советует Киеву поднять пенсионный возраст на Украине
КиевУкраина Социально-экономический кризис на Украине Политика
NB!
01.02.17
Две трети граждан РФ считают, что кризис в стране надолго
МоскваРоссия Социологические опросы Общество
NB!
01.02.17
Валерий РокотовКто снял «лучший фильм нашей жизни»
Лос-АнджелесСША Первый век Голливуда Культура
NB!
01.02.17
Радио REGNUM: первый выпуск за 1 февраля
МоскваРоссия Радио REGNUM Политика
NB!
01.02.17
Александр БеловПочему Россия может и не пойти на сделку с Трампом – NI
ВашингтонСША Значимые публикации зарубежных СМИ в переводах ИА REGNUM Политика
NB!
01.02.17
«У рубля не осталось драйверов для укрепления»
МоскваРоссия Курсы валют Экономика
NB!
01.02.17
«Нефть сдерживает падение»
МоскваРоссия Динамика цен на нефть и нефтепродукты Экономика
NB!
01.02.17
Обама не торопится возвращаться с отдыха на Виргинских островах – TMZ
ВашингтонСША Выборы в США Политика
NB!
01.02.17
В распоряжении WikiLeaks — более тысячи документов по Марин Ле Пен
ПарижФранция Выборы президента Франции Политика
NB!
01.02.17
СМИ: Правительство приняло решение о повышении пенсионного возраста
МоскваРоссия Повышение пенсионного возраста Политика
NB!
01.02.17
СМИ: Анатолий Сердюков может стать заместителем главы «Ростеха»
МоскваРоссия Отставки и назначения Экономика
NB!
01.02.17
Дональд Трамп выдвинул кандидата на пост верховного судьи США
ВашингтонСША Деятельность президента США Дональда Трампа Политика
NB!
01.02.17
Доллар падает и падает
Нью-ЙоркСША Курсы валют Экономика
NB!
01.02.17
Генсек ООН «раскритиковал» Трампа
Нью-ЙоркСША Организация Объединённых Наций Политика
NB!
01.02.17
Политкорректный Байден призывал к эскалации на юго-востоке Украины?
МоскваРоссия Гражданская война на Украине Политика
NB!
01.02.17
«Путин думает присоединить Балканы»?
ЛондонВеликобритания Обзоры зарубежных СМИ Политика
NB!
01.02.17
В России проиндексированы пенсии и пособия
МоскваРоссия Правительство России Общество
NB!
31.01.17
Дан ДунгачиуЧто передал Румынии Путин через Додона?
БухарестРумыния Внешняя политика Румынии Политика
NB!
31.01.17
Президент Грузии: Новый договор с «Газпромом» хуже старого
ТбилисиГрузия Газоснабжение стран ближнего зарубежья Экономика
ещё главное