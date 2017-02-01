В Германии арестован вербовщик «Исламского государства"*

Берлин, , 10:01 — REGNUM Гражданин Туниса, подозреваемый в вербовке боевиков для террористической группировки «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), был арестован полицией ФРГ сообщает Associated Press.

Арест был осуществлен во Франкфурте в результате рейда правоохранительных органов. По данным прокуратуры Франкфурта, обыски были проведены в 54 квартирах, офисных помещениях и мечетях. В поле зрения полиции попали 16 человек в возрасте от 16 до 46 лет.

Главным подозреваемый — 36-летний мужчина — был арестован во Франкфурте. Он был завербован террористами в августе 2015 года. По информации прокуратуры, он планировал совершить теракт на территории страны, подготовка к котором находилась на раннем этапе, поэтому преступники не успели выбрать какую-то конкретную цель.

Напомним, правоохранительные органы Германии находятся в состоянии повышенной боевой готовности после теракта 19 декабря 2016 года, когда на рождественской ярмарке в результате наезда грузовика погибло 12 человек.*(организация, деятельность которой запрещена в РФ)

Читайте ранее в этом сюжете: СМИ узнали о задержании предполагаемых террористов ИГ в Берлине