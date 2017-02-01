Расследование убийства в Фиджи супружеской пары из РФ зашло в тупик

Сува, , 09:59 — REGNUM Расследование убийства российских граждан Юрия Шипулина и Натальи Герасимовой в Фиджи в июле минувшего года не продвигается: следствие не располагает достаточным количеством материалов. Комиссар полиции Фиджи Ситивени Килихо в интервью газете Fiji Sun сообщил, что расследование зашло в тупик.

По словам Килихо, собрано очень мало материалов, причём все они носят косвенный характер. Он призвал общественность оказать содействие следствию и сообщать любую информацию, которая могла бы помочь расследованию.

Напомним, убийство произошло в июле 2016 года. Деловой партнёр погибших Андрей Лузаненко сообщил, что Юрий и Наталья Шипулины приехали на Фиджи пять лет назад и собирались инвестировать в сельское хозяйство островной республики. Последние семь дней перед исчезновением они вели себя странно.

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