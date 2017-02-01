В Марий Эл дети платили за проезд в школьном автобусе

Решение о платном подвозе детей к месту учебы и обратно было связано с отсутствием средств на покупку бензина

Йошкар-Ола, , 09:40 — REGNUM Прокуратура провела проверку по обращению граждан о платности подвоза детей школьным автобусом в муниципальных учреждениях — Моркинской средней общеобразовательной школе №1. В ходе проверки подтвердился факт сбора денег с родителей за подвоз их детей школьным автобусом к месту учебы и обратно.

Решение о платном подвозе детей к месту учебы и обратно школьным автобусом принято директором школы из-за отсутствия средств на покупку бензина. Определена плата с родителей в размере 15 рублей в день за одного ребенка. Платный подвоз детей к школе осуществлялся с 13 по 19 января 2017 года, до дня прокурорского вмешательства. Всего с родителей обучающихся детей директором школы незаконно получено 4 тыс. 260 рублей.

Причиной отсутствия средств на бензин для нужд школьного автобуса явилось бездействие директора школы и Отдела по образованию и делам молодежи администрации Моркинского муниципального района, не организовавших своевременно закупку топлива для автотранспорта, отмечают в прокуратуре.

По закону, перевозка детей до государственных и муниципальных образовательных организаций, реализующих основные общеобразовательные программы, и обратно осуществляется бесплатно.

По результатам проверки в адрес руководителя районного отдела образования и главы администрации района внесены представления, которые находятся на рассмотрении. Решен вопрос о возврате родителям незаконно полученных с них денежных средств и привлечении к дисциплинарной ответственности виновных должностных лиц.

Деньги родителям возвращены в полном объеме.