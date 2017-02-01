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Долги транспортных предприятий Екатеринбурга: трамваи могут остановиться?

Общество
Муниципальные предприятия ТТУ и МОАП начали рассчитываться перед поставщиком электроэнергии

Екатеринбург, 1 февраля 2017, 09:46 — REGNUM  К ситуации, связанной с введением АО «Екатеринбургэнергосбыт» режима частичного ограничения режима энергоснабжения за долги в отношении «ЕМУП «Трамвайно-троллейбусное управление» (ТТУ) и ЕМУП «Муниципальное объединение автобусных предприятий» (МОАП) подключились надзорные органы. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области корреспонденту ИА REGNUM.

Было организовано совещание с участием представителей городской администрации и хозяйствующих субъектов. По итогам встречи, достигнуто соглашение о реструктуризации задолженности и согласован график ее погашения.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, частичное ограничение режима введено в отношении автобусного парка МОАП по улице Восточной, а также в отношении ТТУ, где режим частичного ограничения введен по 17 резервным тяговым подстанциям. По данным энергетиков долг муниципального автобусного предприятия за электроэнергию составлял порядка 3,5 миллионов рублей, а трамвайно-троллейбусного — 34,4 миллиона рублей.

В пресс-службе прокуратуры Свердловской области уточнили, что в последние дни января муниципальные предприятия МОАП и ТТУ начали производить выплаты поставщику электроэнергии в размере 1,3 миллионов рублей и 15 миллионов рублей соответственно.

Надзорное ведомство предостерегло руководство АО «Екатеринбургэнергосбыт» от действий, в результате которых могут быть нарушены права граждан, а также внесло соответствующие представления муниципальным предприятиям Екатеринбурга.

Напомним, что ранее энергетики заявляли о том, что в случае неуплаты задолженности может быть введено ограничение подачи электричества на тяговые подстанции ТТУ, что вызовет проблемы с движением трамваев и троллейбусов.

Читайте ранее в этом сюжете: В Екатеринбурге за долги энергетикам обесточен автобусный парк

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