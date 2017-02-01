На Южном Урале вновь ограничат продажи алкоголя

Запрет на реализацию алкоголя может быть введен в праздничные и выборные дни, а также при проведении крупных спортивных и культурных мероприятий

Челябинск, , 09:31 — REGNUM Полиция Южного Урала инициировала разработку регионального законопроекта, полностью останавливающего продажу горячительных напитков в определенные дни. Предложение было высказано губернатору Челябинской области на совещании по обеспечению правопорядка в регионе, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Предложенная инициатива подкреплена статистикой: в 2016 году на 2% выросло количество преступлений, совершенных в состоянии алкогольного опьянения, в то время как общее число преступлений уменьшилось на 8,5%. В результате обсуждения идеи законопроекта, Борис Дубровский поручил рассмотреть ее областному правительству. Как отметили в пресс-службе губернатора, в ряде российских регионов уже действуют похожие законы и они показали свою эффективность.

На встрече чиновников и правоохранителей был отмечен долговременный тренд на снижение алкоголизации населения области. Как рассказал министр здравоохранения региона Сергей Кремлёв за последние 12 лет уровень алкогольной патологии уменьшился на 36,1%, также трехкратно снизилось число несовершеннолетних, злоупотребляющих алкоголем.

Отметим, запрет на продажу алкоголя в зависимости от даты действует в Астраханской, Псковской, Саратовской, Ульяновской областях. Ограничения касаются Дня защиты детей, Дня знаний, Дня молодежи, Дня трезвости и школьных выпускных вечеров.

В настоящее время на Южном Урале реализация алкоголя полностью запрещена в ночное время с 23:00 до 07:00. Это ограничение распространяется на все торговые организации, за исключением ресторанов, баров и кафе.

В то же время некоторые федеральные и областные чиновники озвучивают призывы к сохранению ценовой доступности алкоголя. Так, в Минпромторге осенью 2016 года предложили снизить цены на спиртные напитки, удешевить лицензирование розничной торговли алкоголем и разрешить торговлю горячительными напитками в сети. Главный нарколог Минздрава Челябинской области Борис Изаровский также высказывался о необходимости сохранения доступных цен на водку, объясняя это повышенным риском употребления суррогатов малообеспеченными гражданами.

Добавим, по данным Роспотребнадзора за 2015 год, число алкоголиков превысило цифру в 5 млн человек, что составляет 3,4% от общей численности населения России. Злоупотребление алкогольными напитками является причиной смерти для примерно 500 тыс. человек ежегодно. Прямо или косвенно с алкоголем можно связать 62,1% самоубийств, 72,2% убийств, 60% смертей от панкреатита, 67,7% от цирроза печени и 23,3% от сердечно-сосудистых заболеваний.