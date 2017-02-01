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Протест против убийства животных: оренбуржец поливал шубы серной кислотой

Общество
В городе Сорочинске местный житель испортил шубы и кожаные куртки девяти женщин, пытаясь привлечь внимание общества к проблеме истребления животных

Сорочинск, Оренбургская область, 1 февраля 2017, 09:02 — REGNUM  В городе Сорочинске Оренбургской области местный житель предстанет перед судом за то, что испортил шубы и куртки девяти землячек. Мужчина обвиняется в умышленном уничтожении и повреждении чужого имущества, повлекшем причинение значительного ущерба, сообщила корреспонденту ИА REGNUM старший помощник прокурора региона Ольга Аникеева.

По версии следствия, 30-летний местный житель с февраля по март 2016 года, находясь в общественных местах Сорочинска, с помощью медицинского шприца распрыскивал серную кислоту на меховые и кожаные изделия проходящих мимо женщин. В результате совершенных действий верхняя одежда девяти жительниц испорчена и не подлежит восстановлению. Общая сумма причиненного ущерба составила 150 тыс. рублей, большую часть из которых правонарушитель уже возместил.

Свои действия мужчина объяснил попыткой привлечь внимание современного общества к проблеме истребления животных и изготовления одежды из их шкур.

Стоит отметить, что оренбуржец выбрал незаконный метод протеста. Защитники животных, как правило, проводят массовые мероприятия и в рамках закона. Например, в 2015 году в Алма-Ате (Казахстан) граждане вышли на антимеховой марш «Животное — не одежда». Организаторы указали на то, что есть альтернативная одежда из искусственных материалов, которые не уступают натуральному меху.

В 2007 в Перми прошел флешмоб «Сбрось лишнее — стань человеком!» Группа девушек сбросила с себя верхнюю одежду и предстала перед окружающими только в плакатах зоозащитного содержания. В 2008 году также в Перми проводилась панихида по убитым ради меха.

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