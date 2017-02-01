ЛГБТ-активистам отказали в митинге на Камчатке

Петропавловск-Камчатский, , 08:57 — REGNUM

В столице Камчатки власти приняли решение отказать в проведении митинга в поддержку законодательного запрета дискриминации геев, лесбиянок, бисексуалов и трансгендеров России. Как стало известно корреспонденту ИА REGNUM, отрицательный ответ на заявку о проведении массового мероприятия уже направлен заявителю.

В письме чиновники указывают на то, что проведение публичного мероприятия в форме митинга предполагает возможность воздействие на неограниченный круг лиц, в том числе несовершеннолетних, которые могут стать вынужденными получателями предполагаемой организатором публичного мероприятия информации.

Кроме того, власти напомнили организаторам, что их планы попадают под санкции административного кодекса, который запрещает пропаганду нетрадиционных отношений среди детей.

Организаторами митинга в заявки были указаны люди, которые на Камчатке не проживают. Автор заявки — житель Москвы, хотел 12 февраля устроить часовой митинг на площади Ленина, собрав около 300 участников.

Социальные сети на Камчатке буквально взорвались после новостей об этих планах. Большая часть комментариев — негативная. Люди резко против таких акций в столице региона.