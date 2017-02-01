В Архангельской области хотят закрыть очередную сельскую больницу

Архангельск, , 08:51 — REGNUM



Народный фронт уже трижды собирался по поводу судьбы больницы в Рочегде, которая обслуживает пять тысяч человек в труднодоступном районе Архангельской области. Год назад совместными усилиями больницу удалось спасти от закрытия. Сегодня, как сообщают жители поселка, ее работу вновь пытаются «оптимизировать» и «модернизировать» — медсестер переводят в разряд «диспетчеров», водителей скорой помощи — в «просто водителей», в бригаде неотложки оставляют только фельдшера, а в машине скорой пациенты, если им требуется транспортировка, в морозы примерзают к полу. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе депутата Госдумы от Архангельской области Елены Вторыгиной.

По обращению медперсонала больницы была созвана рабочая группа «Социальная справедливость». В заседании приняли участие представители министерства здравоохранения Наталья Олькина и Ольга Тюрикова, глава МО Рочегодское Николай Шнюков, председатель Собрания депутатов МО Анна Семенкова, ректор СГМУ Любовь Горбатова, председатель профсоюза работников здравоохранения Леонид Зубов, жители деревень Рочегда и Топса, члены регионального штаба ОНФ.

Главный врач Виноградовской ЦРБ Николай Клещинов озвучил, что ситуация под контролем, над кадрами думаем — 22 студента из района уже обучаются в медколледже, а медсестрам, которые работают сегодня, предложено переучиться на фельдшеров, т.к. по действующему законодательству они лично не имеют права принимать решение по лечению пациентов.

Между тем приехавшая для участия в заседании рабочей группы ОНФ медсестра Рочегодской больницы Любовь Алферова, отработавшая там 26 лет, пояснила, что люди уже боятся обращаться к власти и главврачу Клещинову: «как бы хуже не было…» Медсестра со слезами в голосе говорила: «Нас, проработавших в медицине много лет квалифицированных медсестер, низвели до диспетчеров — мы не можем теперь даже консультировать… И мы вынуждены соглашаться — другой работы для нас нет…»

Когда же Любовь Анатольевна рассказала о том, в каком состоянии у них машина скорой помощи, Елена Вторыгина подтвердила, обратившись к чиновникам министерства здравоохранения: «Я проехала на этой машине от Рочегды до Березника и скажу вам: если у человека инфаркт или инсульт — для него это смерть! Как же вы этого не понимаете?»

Кстати, замминистра Алексей Крюков ранее обещал дать машину скорой помощи для Рочегды… Но дали ее Виноградовской ЦРБ.

Что касается «перевода» медсестер в диспетчеры, главврач Клещинов пояснил: «Мы не можем дать возможность медсестрам работать в кабинете неотложной помощи — это нельзя по действующему законодательству. Да и ФОМС не оплачивает эту работу…»

«Доктор у нас один единственный — Алексей Леонидович Кордумов — и мы на него молимся, как на Бога! — рассказала председатель собрания депутатов Рочегды Анна Семенкова. — Он принимает в день по 70−80 человек, домой приходит в 9−10 часов вечера, если его еще ночью по скорой дергать будут, потому что у него медсестер не останется, способных оказать помощь, — он сбежит от нас!»

Вместе с тем проблема, обозначенная Семенковой, значительно шире: при существующей системе финансирования отрасли через ФОМС сельская медицина убивается на корню! Затраты в сельской местности по определению значительно выше из-за труднодоступности населенных пунктов, плохих дорог, переправ… переход на новую систему оплаты труда ведет к серьезному снижению зарплат сельских медиков — кто за копейки согласится ехать работать на село?

Плюс в Рочегде нет интернета — рецепты выписывать приходится ездить в Березник, нет никакой возможности использовать телемедицину. Что, по мнению ректора СГМУ Любови Горбатовой, стало бы спасением для таких больниц, как Рочегодская, и для всех жителей глубинки. Но пока закон о телемедицине не принят, а в российских селах нет доступа во всемирную паутину, вопрос надо решать по-другому.

По предложению ректора СГМУ медсестры из Рочегды могут пройти ускоренное обучение на базе колледжа медуниверситета — за год. Такие программы есть — все индивидуально. Практику, разумеется, можно пройти на месте. Это хороший выход из ситуации, что признали и главврач Виноградовской ЦРБ, и представители Минздрава, и сами медсестры.

Пока эти решения остаются временными мерами для больницы в Рочегде. Местные жители надеются, что ситуация в скором времени решится кардинально и в лучшую сторону.

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