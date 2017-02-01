На митинг против амнистии коррупционерам вышли тысячи жителей Бухареста

Бухарест, , 08:24 — REGNUM В центре Бухареста у здания правительства митингуют порядка 12 тысяч жителей румынской столицы. Румыны не довольны внесёнными в уголовное законодательство страны изменениями, после которых на свободу могут выйти опасные преступники, сообщает digi24.ro.

Румынские граждане вышли на улицу не только в столице, но и в других городах, таких как Яссы, Сибиу, Тимишоара. Отмечается, что в Бухаресте протесты наиболее массовые.

Протестующие не хотят, чтобы в результате изменения Уголовного кодекса, из тюрем вышли люди, осуждённые за коррупцию и за другие серьёзные преступления. Участники митинга выкрикивают слова обвинения: «Отставка!», «Воры!»

Напомним, решение о смягчении уголовного законодательства румынское правительство утвердило 31 января. Амнистия распространяется на целый ряд категорий осуждённых.

Инициатива принадлежит премьер-министру Румынии Сорине Гриндяну. Он сделал это, чтобы освободить переполненные тюрьмы.

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