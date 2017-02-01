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В Барнауле отмечено снижение показателей рождаемости и смертности

Общество
Но количество умерших по-прежнему превышает количество родившихся
Куклы в Барнауле
Иллюстрация: Светлана Шаповалова
Куклы в Барнауле

Барнаул, 1 февраля 2017, 08:41 — REGNUM  По итогам 2016 года в Барнауле отмечено снижение показателей рождаемости и смертности: число родившихся уменьшилось на 321 человека, а число умерших — на 452 человека. Данные об этом опубликованы сегодня, 1 февраля, на официальном сайте Алтайкрайстата, передает корреспондент ИА REGNUM.

Также сокращение показателей (в сравнении с 2015 годом) зарегистрировано ведомством по бракам и разводам.

«В расчете на 1000 человек населения показатель рождаемости составил 13,2, смертности — 11,1. Естественный прирост населения города составил 1531 человек», — отмечают алтайские статистики.

Естественное движение населения города Барнаула. Январь-декабрь 2016 года
январь-декабрь
человекна 1000 человек населения
20152016прирост, снижение(-)20152016
родившихся95999278-32113,713,2
умерших81997747-45211,711,1
из них в возрасте до 1 года606336,62)6,92)
естественный прирост14001531X2,02,1
зарегистрировано единиц:браков51294657-4727,36,6
разводов34673261-2065,04,7

1) Показатели месячной оперативной отчетности переведены в пересчете на год2) На 1000 родившихся живыми

По их данным, сравнении с 2015 годом, в январе-декабре 2016 года коэффициент рождаемости (в расчете на 1000 жителей) снизился на 3,6% (13,2), коэффициент смертности на 5,1% (11,1). При этом отмечается, что показатели рождаемости в Барнауле выше среднекраевого уровня на 9,1%, показатели смертности ниже на 20,7%.

«По числу родившихся в расчете на 1000 человек населения районы города распределились следующим образом: Индустриальный — 16,9, Ленинский — 12,7, Октябрьский — 12,0, Центральный — 11,7, Железнодорожный — 10,7. Из каждой 1000 жителей соответствующего района умерло: в Индустриальном — 8,1 человека, Ленинском — 10,8, Октябрьском, Железнодорожном — 11,5, Центральном — 15,1 человека. Коэффициент смертности снизился (по сравнению с январем-декабрем 2015 года) во всех районах города, кроме Центрального», — отмечается в сообщении Алтайкрайстата.

Как уже сообщало ИА REGNUM, в целом по Алтайскому краю осенью прошлого года отмечалось незначительное (на 2,9%) снижение смертности.

Читайте ранее в этом сюжете: В Барнауле отмечено снижение коэффициента смертности

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