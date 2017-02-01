Менеджеры Джонни Деппа обвинили звезду в транжирстве

Вашингтон, , 07:41 — REGNUM Голливудский актер Джонни Депп тратил более $2 млн в месяц на личные нужды, что привело к ухудшению его благосостояния. Об этом говорится в судебном иске, поданном менеджерами актера в ответ на его обвинения в присвоении ими денежных средств, сообщает агентство Associated Press.

13 января Депп обратился в суд с заявлением о том, что лишился $28 млн, присвоенных его менеджерами. По мнению актера, сотрудники, управлявшие его средствами в период с 1999 по 2016 год, не только присвоили себе миллионы долларов, но и некорректно оплачивали налоги и штрафы, что также привело к убыткам. Как отмечает The Hollywood Reporter, в 2016 году Депп нанял новых управленцев и квалифицированных юристов, которые установили факты злоупотребления.

Однако в ответ бывшие менеджеры Деппа обвинили звезду в склонности к транжирству. Как отмечено в иске, они не раз рекомендовали актеру сократить личные расходы.

53-летний Джонни Депп наиболее известен участием в серии картин «Пираты Карибского моря», а также фильмах «Суини Тодд, демон-парикмахер с Флит-стрит», «Сонная лощина», «Чарли и шоколадная фабрика» и других. Трижды артист был номинирован на «Оскар» за лучшую мужскую роль.

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