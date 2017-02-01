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СМИ узнали о задержании предполагаемых террористов ИГ в Берлине

Общество
«В Берлине во вторник, 31 января, задержаны трое мужчин по подозрению в террористической деятельности»

Берлин, 1 февраля 2017, 07:40 — REGNUM  Трое мужчин, подозреваемые в связях с террористической группировкой «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), задержаны в Берлине. Об этом, как передает Deutsche Welle, сообщил представитель столичной полиции.

«В Берлине во вторник, 31 января, задержаны трое мужчин по подозрению в террористической деятельности и радикальном исламизме», — говорится в сообщении.

Представитель полиции добавил, сотрудники правоохранительных органов провели обыски в местах нахождения подозреваемых. По некоторым данным, трое молодых людей (их возраст — 21, 31 год и 45 лет) якобы намеревались поехать на Ближний Восток для прохождения боевой подготовки.

Отметим, что у полиции пока нет каких-либо данных, свидетельствующих о наличии у мужчин «конкретных планов» по совершению атак в Берлине.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 19 декабря 2016 г. грузовик Scania с польскими номерами протаранил рождественскую ярмарку в центре Берлина вместе с собравшимися там людьми. В результате теракта погибли 12 человек, еще 48 были госпитализированы с ранениями различной тяжести.

Объявленный в розыск по подозрению в совершении кровавой акции 24-летний тунисец Анис Амри позднее был ликвидирован в Италии при перестрелке с правоохранителями.

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