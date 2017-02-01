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СМИ сообщили о решении правительства РФ поднять пенсионный возраст

Общество
«Обсуждение перешло в технологическую плоскость»

Москва, 1 февраля 2017, 07:24 — REGNUM  Решение о повышении пенсионного возраста на территории Российской Федерации (РФ) уже принято, правительству страны осталось определиться с параметрами и сроками оглашения изменений в законодательстве. Об этом в среду, 1 февраля, пишет газета «Известия» со ссылкой на источники, близкие к правительству.

«Обсуждение перешло в технологическую плоскость, то есть определяется, на сколько именно повысить возраст выхода на пенсию и каким категориям граждан», — пишет газета, ссылаясь на свои источники.

По имеющейся информации, один из проектов предполагает постепенное повышение пенсионного возраста для мужчин до 65 лет, а для женщин — до 63 лет. Второй вариант — выровнять пенсионный возраст для мужчин и женщин, повысив его до 63 лет.

Источник газеты отмечает, что на повестке дня стоит дата объявления решения о повышении пенсионного возраста и параметрах соответствующей реформы. Не исключено, что об этом будет заявлено в 2018 году после формирования нового правительства.

В то же время в пресс-службе Минтруда заявили, что решение относительно повышения пенсионного возраста на территории страны еще не принято. Это подтвердил пресс-секретарь вице-премьера РФ Ольги Голодец, которая курирует соцблок.

Напомним, что в настоящее время пенсионный возраст для женщин в РФ составляет 55 лет, а для мужчин — 60 лет.

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Повышение пенсионного возраста
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