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В восточном Мосуле возобновили работу 30 школ

Общество
Значительная часть школьных зданий в восточной части города разрушена в результате авиаударов и уличных боев

Мосул, Ирак, 1 февраля 2017, 06:46 — REGNUM  После окончания боевых действий в левобережном Мосуле возобновили работу 30 школ, занятия посещают около 16 тыс. детей, передает Voice of America 1 февраля.

По информации Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ), значительная часть школьных зданий в восточной части города разрушена в результате авиаударов и уличных боев. Местные жители надеются, что правительство предпримет скорейшие шаги для их восстановления.

«Образование является ключом к прекращению идеологии «Исламского государства» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), — считает учитель арабского языка из Мосула Ибрагим Ганим. — Необходимо открывать школы и учить, что их идеология неправильная. Нам нужно обратить особое внимание на образование после многих лет, потраченных впустую».

Как сообщало ИА REGNUM, в результате стремительного наступления, которое началось в прошлом месяце, армии Ирака за несколько недель удалось освободить от террористов восточные районы Мосула, расположенные на левом берегу реки Тигр. Правобережная часть города с населением в 750 тыс. человек все еще остается под контролем исламистов.

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