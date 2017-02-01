285 млн рублей направили на поддержку коренных народов Алтая за восемь лет

В этом году выделено почти 9 млн рублей

Горно-Алтайск, , 06:30 — REGNUM В Республике Алтай на государственную поддержку коренных малочисленных народов в рамках реализации специализированный подпрограммы с 2009 по 2016 годы направлено более 285 млн рублей, в том числе из федерального бюджета — 105,8 млн рублей, из республиканского — 161,2 млн рублей. Средства местных бюджетов составили 18 млн рублей. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе правительства Республики Алтай.

За этот период построены школы в Сайдысе, Курмач-Байголе, первая очередь школы в Улагане, мемориальный комплекс имени Улагашева в Паспауле. Для населенных пунктов в местах традиционного проживания коренных малочисленных народов приобрели 11 единиц санитарного автотранспорта повышенной проходимости. Учреждения здравоохранения Улаганского, Кош-Агачского, Майминского и Турочакского районов оснащены хирургическим, стоматологическим и другим медицинским оборудованием. Школьный автобус получили жители села Бийка.

Кроме того, построены локальный энергоцентр в селе Бийка, сети водоснабжения в Саратане, обеспечены круглосуточным электроснабжением труднодоступные села Аркыт, Коо, Язула, Курмач-Байгол, Чуйка, Бийка, Суранаш, Беле и Кок-Паш. Отремонтирован Центр тубаларской культуры в Красносельске, приобретена сборно-разборная сцена в Тулой, войлочные юрты для проведения праздничных обрядов в Бельтир.

Наряду с укреплением материально-технической базы учреждений образования, здравоохранения, улучшением условий проживания в селах средства также выделялись на проекты, направленные на сохранение культурного наследия коренных малочисленных народов, проживающих на территории региона.

Секретарь Консультативного Совета по делам коренных малочисленных народов Республики Алтай Геннадия Аилдашева, выступая на заседании указанного совещательного органа, отметил улучшение показателей по удельному весу населения, участвующего в культурно-досуговых мероприятиях, снижению коэффициента младенческой смертности в местах традиционного проживания, уровня зарегистрированной безработицы, количества больных туберкулезом, повышению уровня доходов населения.

На заседании отметили, что в целом тенденция развития коренных малочисленных народов в Республике Алтай соответствует общерегиональным и, как свидетельствуют показатели «дорожных карт», эта тенденция носит положительный характер.

На очередной период, с 2016 по 2025 годы, утвержден новый План мероприятий, в котором определено пять основных направлений: по повышению качества жизни коренных малочисленных народов, созданию условий для улучшения демографических показателей, повышению доступа к образовательным услугам с учетом этнокультурных особенностей КМН, сохранению культурного наследия КМН, а также развитию международного сотрудничества.

Члены Совета также обсудили бюджетную заявку на получение в текущем году субсидий из федерального бюджета на софинансирование расходных обязательств Республики Алтай и муниципальных образований по поддержке экономического и социального развития КМН, проживающих на территории региона.

В этом году на решение социально-экономических вопросов коренных малочисленных народов планируется направить около 8,9 млн рублей. Бюджетная заявка составлена на основании муниципальных заявок и исполнительных органов власти с учетом мнения общественных организаций. В частности, планируется направить средства на оборудование этноцентров коренных малочисленных народов в районах, на проведение мероприятий этнокультурного характера, на участие представителей республики в XII Международной выставке-ярмарке «Сокровища Севера — 2017», на издание историко-этнографической и художественной литературы и ряд других направлений, сообщает пресс-служба правительства.