Арт-дилер, продавшая за $33,2 млн поддельные картины, избежала тюрьмы

Нью-Йорк, США, , 05:54 — REGNUM Арт-дилер из Нью-ЙОрка, продавшая 60 поддельных картин Марка Ротко, Джексона Поллока и Виллема де Кунинга, избежала тюремного заключения, передает Reuters 1 февраля.

Окружной суд Манхэттена признал виновной 60-летнюю Глафиру Росалес по обвинениям, которые включали заговор, мошенничество и отмывание денег, и приговорил ее к девяти месяцам домашнего ареста — суд принял во внимания чистосердечное признание, полное признание вины и «личные обстоятельства» обвиняемой.

Сообщается. что в 2013 году Росалес призналась в преступной схеме получения дохода от продажи поддельных картины с тремя другими обвиняемыми. В частности, арт-дилер продала 40 подделок старейшей художественной галерее Нью-Йорка Knoedler & Co, 20 подделок были проданы арт-дилеру Джулиану Вайсману. В сумме преступникам удалось получить за поддельные полотна $33,2 млн.

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