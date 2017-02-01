Якутский композитор посвятил Хилари Клинтон своё «Время перемен»

Якутск, , 06:45 — REGNUM «Посвящаю Хиллари Клинтон, Мадлен Олбрайт и великому народу Соединенных Штатов Америки», — такой записью композитор Якутии Валерий Шадрин сопроводил своё новое произведение «Ветер перемен». Композиция написана для хомуса и камерного оркестра, и будет впервые исполнена в республике уже весной.

ИА SakhaLife публикует ноты произведения. По информации издания, сам автор считает, что это одна из самых технически красивых из написанных им музыкальных композиций. Исполнить «Ветер перемен» Валерию Шадрину обещала известная в Якутии хомусистка Юлиана Кривошапкина.

В справке региональное СМИ поясняет, что Валерий Шадрин не только эвенкийский композитор, пианист и продюсер, но и ротарианец.

Отметим, в России в целом и в Якутии в том числе избрание президентом США Дональда Трампа и последствия этих изменений стали очень обсуждаемой темой. Жители республики в соцсетях до сих пор продолжают активно спорить о политических событиях в США. «Так, на всякий случай интересуюсь: а Россия случайно не входила в последнее время в состав Америки? А то, судя по новостям и накалу страстей полное впечатление, что это все в нашей стране происходит», — комментировал происходящее в сети политолог из Якутии Виталий Обедин.