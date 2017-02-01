«У Канады есть свои демоны»

30 января вооруженный террорист совершил нападение на верующих в Исламском центре Квебека

Квебек, Канада, , 05:02 — REGNUM Премьер канадской провинции Квебек Филипп Куиллард заявил, что у страны «есть свои демоны», и это стало очевидно после атаки на прихожан мечети, передает Associated Press 1 февраля.

«Ксенофобия, расизм и идеи изоляции присутствуют здесь, — сообщил премьер на пресс-конференции. — Мы должны признать это и вместе работать ля их преодоления».

Отвечая на вопрос, является ли ситуация в Квебеке более напряженной, чем в других провинциях, Куиллард ответил, что «каждое общество должно жить со своими демонами».

«Наше общество не является совершенным. Ни одно общество не является», — сообщил премьер.

Также Куиллард призвал политических деятелей и граждан провинции выразить солидарность с мусульманским сообществом после трагедии в мечети.

Как сообщало ИА REGNUM, вечером 30 января вооруженный террорист совершил нападение на верующих в Исламском центре Квебека. В результате нападения погибли шесть человек, ранения получили 19. Подозреваемый задержан, им является гражданин Канады, франко-канадский националист Александр Биссоннетт.

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