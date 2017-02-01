Приморцы подали свыше 11,5 тыс. заявок на дальневосточные гектары

Владивосток, , 03:40 — REGNUM В Приморском крае за время реализации двух этапов федеральной программы по выделению дальневосточных гектаров было подано свыше 11, 5 тысяч заявлений. Наибольшая активность граждан наблюдалась в январе — около 5 тысяч заявок. По словам и.о. директора земельных и имущественных отношений Ильи Терехова, с сегодняшнего дня, 1 февраля, ожидается интерес сотен тысяч жителей России, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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По информации профильного ведомства, с 1 июня 2016 года по 31 января 2017 года жители Приморья подали более 11,5 тысяч заявлений. В январе, то есть в преддверии реализации третьего этапа, зарегистрировано около 5 тысяч заявок, за сутки — с 30 января по 31 января — зарегистрировано свыше 200 заявок.

Как отмечалось прежде, наибольшей популярностью пользовались земельные участки у моря на территории Владивостокской агломерации и Хасанского района. Надеждинский и Шкотовский районы — более 4 тысяч заявлений, Хасанский — около 3 тысяч.

Что касается коллективных заявок, их было подано чуть больше 1,2 тысячи. Для сельского хозяйства — 285 заявок, жилищное строительство — 206, ведение бизнеса — 149. В 605 случаях граждане ещё не определились с профилем дальнейшей деятельности.

Одобрение на выдачу земельных участков к 31 января получили более 2 тысяч подавших заявки, по назначению дальневосточные гектары уже используют 712 человек. В стадии рассмотрения — ещё более 3 тысяч заявок.

«Сейчас мы второй по популярности регион Дальнего Востока. С 1 февраля ожидаем интерес сотен тысяч жителей России, многие из них заранее интересовались у нас возможностью получения гектара. По предварительным прогнозам, в день специалисты будут обрабатывать до тысячи заявок», — заключил Илья Терехов.

Амурская область

В Амурской области общее число поданных с 1 июня заявлений не озвучили. По словам губернатора Александра Козлова, обладателями дальневосточных гектаров под конец реализации первого этапа стали 43 человека, а в период реализации второго этапа уполномоченные органы получили 1 791 заявление.

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Согласно данным за 31 января, 722 договора безвозмездного пользования либо уже заключены, либо находятся на подписи. На участки площадью в 643 гектара зарегистрировано право граждан пользоваться и распоряжаться ими в соответствии с законом.

Количество отказов на территории Амурской области в целом составляет около 8%, однако в городе Зея и Благовещенском районе этот процент значительно выше.

«Мы очень серьёзно готовились к началу третьей части программы. И мы понимаем, что следующим шагом станет решение вопросов дорожной отрасли, водо‑ и электроснабжения», — прокомментировал глава субъекта.

Еврейская автономная область

На территории Еврейской автономии в общей сложности зарегистрировано около 600 заявлений на предоставление дальневосточных гектаров. Выдано — 194 договора, на подписи у граждан — 21 договор. Жители других регионов России в период реализации двух этапов подали около 100 заявок.

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По итогам 2016 года регион стал самым доступным регионом Дальнего Востока для получения земельных участков, здесь отмечен самый низкий процент отклонённых заявок, эффективность их рассмотрения самая высокая — 90%.

«Работа уполномоченных органов на принятие решений о предоставлении земли в регионе полностью отлажена. Мы решили все вопросы их материально-технического и кадрового обеспечения, — добавил губернатор ЕАО Александр Левинталь. — Учтена возможность роста числа заявлений, поэтому в некоторых городских поселениях, например, в Приамурском, увеличено количество специалистов по оформлению гектаров. Это связано с большой популярностью земли именно в границах этого муниципального образования».

Как сообщало ИА REGNUM, федеральный закон о выделении земельных участков на Дальнем Востоке начал реализовываться с 1 июня 2016 года. До 1 октября жители региона могли претендовать на землю только в рамках пилотной территории, а уже с 1 октября — на территории всего субъекта. Начиная с 1 февраля, каждый житель России может претендовать на дальневосточные гектары.