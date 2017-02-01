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Медуниверситет поможет решить проблему нехватки педиатров в Невинномысске

Общество
Нехватка педиатров в городе составляет 50%
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Ставрополь, 1 февраля 2017, 00:42 — REGNUM  

В Невинномысске активисты Общероссийского народного фронта предложили решение проблемы нехватки педиатров. В местной поликлинике не хватает 50% специалистов, в том числе, узких.

ОНФ получает большое количество обращений по этому поводу, что заставило собрать всех заинтересованных людей и сесть за стол переговоров, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональном отделении Фронта.

В декабре 2016 года с началом эпидемиологического сезона по гриппу проблема нехватки кадров в местной поликлиник обострилась. Многие родители аловались на то, что педиатра либо приходилось долго ждать, либо онотказывался приходить к ребенку старше трех лет.

Главврач детской поликлиники Невинномысска Сергей Кузнецов отметил, что в поликлинике 29 участков обслуживают 10 педиатров. Проблема нехватки кадров только усугубляется, поскольку старые врачи уходят на пенсию, а молодые не хотят идти в город, окруженный сельскими поселениями, в которых можно воспользоваться получением компенсации в 1 млн рублей по программе «Земский доктор».

Министр здравоохранения региона Виктор Мажаров сообщил, что проблема Невинномысска характерна для всего края. Укомплектованность педиатрами поликлиник региона составляет 72%.

Решение проблемы озвучил ректор Ставропольского государственного медицинского университета, который предложил направлять в поликлинику Невинномысска специалистов из вуза.

Местные власти намерены также разработать меры по привлечению олодых медиков на работу в местную поликлинику.

«Мы будем и дальше держать ситуацию на контроле и, как общественники, и, как законодатели», — прокомментировала итоги встречи сопредседатель Центрального штаба ОНФ, председатель комитета по экологии и охране окружающей среды Госдумы РФ Ольга Тимофеева.

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Кадровые проблемы в медицине
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