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Британская королева помиловала 49 тысяч мертвых гомосексуалистов

Общество
Ещё в XIX веке в Великобритании казнили за гомосексуализм

Лондон, 31 января 2017, 23:42 — REGNUM  Королева Великобритании Елизавета II подписала закон о посмертном помиловании 49 тысяч гомосексуалистов. Об этом сегодня, 31 января, пишет британская The Guardian.

Сообщается, что королева Елизавета II подписала так называемый «закон Алана Тьюринга» по названию аналогичного королевского помилования, дарованного знаменитому математику-гомосексуалисту, который покончил жизнь самоубийством в 1954 году.

Дело в том, что в современном британском законодательстве отсутствует наказание за гомосексуализм, тогда как ранее, это было уголовное преступление. Вплоть до XIX века в Великобритании за него полагалась смертная казнь. В XIX веке за гомосексуализм полагались каторжные работы. В Англии гомосексуализм считался уголовным преступлением до 1967 года, в Шотландии — до 1980 года, в Северной Ирландии — до 1982 года.

По имеющейся статистике, явно неполной, за гомосексуализм в Великобритании были осуждены как минимум 49 тысяч человек. Все они посмертно помилованы.

«Это воистину памятный день. Мы никогда не сможем исцелить причиненный вред, но мы извинились за него и предприняли все возможное, чтобы исправить его. Я необычайно горд, что «закон Тьюринга» принят нашим кабинетом», — заявил заместитель министра юстиции Сэм Гийма.

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