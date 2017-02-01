Трое граждан Афганистана осуждены в Австрии за групповое изнасилование

Максимальный срок заключения составил шесть лет лишения свободы

Вена, , 22:29 — REGNUM Венский суд приговорил трех граждан Афганистана к тюремному заключению за групповое изнасилование 21-летней женщины, сообщает 31 января Reuters.

Двое подсудимых в возрасте 18 лет были осуждены к шести годам лишения свободы, третий осужденный, 16-летний подросток, приговорен к пяти годам заключения.

Напомним, трое беженцев из Афганистана совершили преступление в апреле прошлого года на железнодорожной станции Вены, столицы Австрии. Данное правонарушение стало одним из первых серьезных преступлений, совершенных лицами, потребовавшими предоставления убежища в Австрии.

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