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Вячеслав Володин продолжит оказывать помощь фонду Доктора Лизы

Общество
По словам источника в окружении спикера Госдумы, в настоящее время обсуждается вопрос создания попечительского совета фонда «Справедливая помощь»
Цветы в память об Елизавете Глинка (Доктор Лиза) у офиса «Справедливой помощи»
Дарья Антонова © ИА REGNUM
Цветы в память об Елизавете Глинка (Доктор Лиза) у офиса «Справедливой помощи»

Москва, 31 января 2017, 20:52 — REGNUM  Председатель Госдумы Вячеслав Володин в рамках своей ежегодной благотворительной программы продолжит оказывать финансовую помощь фонду «Справедливая помощь» Елизаветы Глинки (Доктора Лизы), трагически погибшей в авиакатастрофе над Черным морем в декабре. Как и в прошлые годы, в 2017 году он намерен перечислить фонду 5 млн рублей, сообщил ТАСС источник в окружении спикера.

«Очень важно, чтобы дело Елизаветы Петровны было продолжено, — цитирует ТАСС Вячеслава Володина. — Конечно, заменить ее не сможет никто, ее гибель — это действительно невосполнимая потеря. Но необходимо сохранить и поддержать работу фонда, которому она посвятила свою жизнь».

По словам источника, сейчас обсуждается вопрос создания попечительского совета фонда «Справедливая помощь», в который войдут люди, хорошо знавшие Елизавету Глинку, помогавшие ей в ее трудной и благородной работе. Он сообщил, что среди тех, кто мог бы войти в попечительский совет, — глава ЦИК РФ Элла Памфилова, член Совета Федерации Владимир Лукин, глава Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека Михаил Федотов, председатель Московской Хельсинкской группы Людмила Алексеева, член Общественной палаты России Елена Тополева-Солдунова. Не исключается, что Вячеслав Володин тоже войдет в попечительский совет фонда «Справедливая помощь».

Международная общественная организация «Справедливая помощь» была основана Елизаветой Глинкой в 2007 году. Ее основной задачей является оказание помощи бездомным, умирающим больным, одиноким пенсионерам и инвалидам, которые лишились жилья и средств к существованию.

Врач-реаниматолог, правозащитница и член Совета при президенте России по развитию гражданского общества и правам человека Елизавета Глинка погибла 25 декабря 2016 года в результате падения Ту-154 Минобороны в Черное море в районе Сочи. В этом рейсе она лично сопровождала гуманитарный груз в Сирию.

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