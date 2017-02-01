ЮНИСЕФ: 2 млн 200 тыс. детей Йемена страдают от острого недоедания

В Йемене несколько лет продолжается гражданская война в которую вовлечены иностранные государства

Сана, , 20:52 — REGNUM В Йемене около 3 млн 300 тыс. человек, включая 2 млн 200 тыс. детей, страдают от острого недоедания, говорится в заявлении Детского Фонда ООН (ЮНИСЕФ), сообщает 31 января Reuters.

Среди 2 млн 200 тыс. детей Йемена, страдающих от голода, около 500 тыс. не достигли возраста пяти лет. Из 1 тыс. новорожденных 63 ребенка умирают, не достигнув пятилетнего возраста.

«Из-за разрушающейся системы здравоохранения, конфликтов и экономического кризиса мы вернулись на 10 лет назад», — заявила представитель ЮНИСЕФ в Йемене Меритксель Релано.

Релано добавила, что в 2016 году умерло более 10 тыс. детей в возрасте до пяти лет, смерть которых можно было предотвратить.

Напомним, в Йемене несколько лет продолжается гражданская война в которую вовлечены иностранные государства. Хуситы и поддерживающие их военные части, лояльные свергнутому президенту Али Абдалле Салеху, противостоят войскам изгнанного президента Абд Мансура Хади и коалиции возглавляемой Саудовской Аравией.

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