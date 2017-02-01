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Совфед обсудит декриминализацию «шлепков»

Общество
Профильный комитет Совфеда намерен провести мониторинг реализации новых норм

Москва, 1 февраля 2017, 00:02 — REGNUM  Сегодня, 1 февраля, Совфед обсудит закон, декриминализирующий побои близких лиц, сообщает ИА REGNUM. Предлагается новая редакция статьи 116 Уголовного кодекса.

Побои в отношении близких лиц, совершенные впервые, переводятся в разряд административных правонарушений. Административная ответственность, предусмотренная за первичное совершение побоев, достаточно строгая: штраф от 5 тыс. до 30 тыс. рублей, арест на срок от 10 до 15 суток либо обязательные работы на срок от 60 до 120 часов.

За повторное нарушение закона будет наступать уголовная ответственность: штраф в размере до 40 тыс. рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до трех месяцев, либо обязательные работы на срок до двухсот сорока часов, либо исправительные работы на срок до шести месяцев, либо арест на срок до трех месяцев.

Профильный комитет Совфеда принял решение обратиться с просьбой к верхней палате парламента дать протокольное поручение комитету о проведении мониторинга практики реализации положений рассматриваемого закона.

Читайте ранее в этом сюжете: Госдума приняла закон о декриминализации «шлепков»

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