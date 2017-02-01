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В ОП прошли «нулевые чтения» законопроекта об изъятии единственного жилья

Общество
Результат «нулевых чтений» в Общественной палате РФ — Минюст доработает проект об изъятии единственного жилья, разделив «роскошное» и «недорогое»
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Москва, 31 января 2017, 19:39 — REGNUM  В Министерстве юстиции разрабатывают принципы, по которым можно будет сформировать шкалу, дифференцирующую «роскошное» и «недорогое» жилье должников, сообщил замдиректора департамента экономического законодательства Минюста Денис Новак.

Министерство юстиции РФ доработает законопроект, позволяющий изымать единственное жилье у должника для взыскания задолженности, привязав минимальную сумму долга, при которой можно начать процедуру, к стоимости жилья. Об этом сообщил замдиректора департамента экономического законодательства Минюста Денис Новак в ходе «нулевых чтений» законопроекта в Общественной палате России.

В настоящее время законопроектом, опубликованным в интернете для общественного обсуждения, предполагается, что изымать единственное жилье можно будет в случае, если сумма задолженности составляет не менее 5% от стоимости жилья.

«Мы сами пришли к выводу, что в зависимости от того, роскошное это жилье или в небольшом городке в отдаленном регионе, нужно этот предел делать плавающим: чем роскошнее и дороже жилье, тем этот процент должен быть меньше, может быть, 0,5%. Чем жилье дешевле, там мы должны подходить к 30−40% или сделать минимум, но не более 200 тыс. рублей, или привязаться к минимальной сумме, которая позволяет возбуждать банкротство», — сказал Денис Новак.

Представитель Министерства юстиции сообщил, что 12 февраля заканчивается формальный срок обсуждения законопроекта, уже получено более тысячи отзывов от граждан. «Есть вполне разумные предложения, которые мы учтем. Говорить о том, что это какая-то окончательная версия, — это не так», — подчеркнул Денис Новак.

Он отметил также, что закон в случае принятия коснется только тех, кто возьмет кредиты после вступления нормы в силу. «Он распространяется только на будущие отношения. О масштабе бедствия мы говорим, если говорим об уже имеющейся задолженности, только если говорим об алиментах и причинении вреда жизни и здоровью, там обратная сила все-таки есть», — подчеркнул Денис Новак.

Общественная палата по итогам «нулевых чтений» направит свое экспертное заключение в правительство, Госдуму, Совет Федерации, сообщила председатель комиссии ОП по общественному контролю, общественной экспертизе и взаимодействию с общественными советами Лидия Михеева.

При этом она обратила внимание на то, что человек, у которого изъяли жилье, не должен остаться без замены. «Мы так и не поняли, что будет, если в течение трех месяцев не получится приобрести жилье», — отметила Лидия Михеева.

По ее словам, в ОП хотят понять «потенциальные масштабы применения этого закона». «Если мы узнаем, что он будет применяться сплошь и рядом в отношении тех, кто задолжал по микрозайму, потребительскому кредиту, то мы чувствуем в этой связи большие социальные риски», — подчеркнула она, отметив «неграмотность населения, с удовольствием влезающего в долги».

При этом применение закона к неплательщикам алиментов она назвала правильным и своевременным.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, законопроект Минюста предусматривает возможность обращения взыскания на единственное жилье должника, если площадь такого жилья вдвое превышает установленные нормативы, а другого имущества у него нет. Согласно Жилищному кодексу, норма жилой площади в разных городах России может варьироваться от 14 до 18 кв. м на человека. Также изъять жилье можно будет при условии, если его стоимость превышает двукратную стоимость жилого помещения, которое положено по закону должнику и его семье.

По решению суда должник должен будет в течение трех месяцев продать жилье и купить меньшее по площади, выплатив долг. Если он в течение этого срока не найдет себе заменяющее жилье, деньги, вырученные от продажи, перечислят в муниципалитет, который в течение двух месяцев должен предоставить гражданину жилплощадь.

Ранее вице-спикер Госдумы Сергей Неверов («Единая Россия») выразил сомнение в том, что законопроект будет внесен в таком виде.

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Общественная палата РФ и региональные общественные палаты
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