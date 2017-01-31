Во Владимирской области дело чиновника о взятке в 40 тысяч передано в суд

За эти деньги сотрудник Государственной инспекции по охране объектов культурного наследия обещал помочь с разрешением на строительство на охраняемой территории

Суздаль, Владимирская область, , 18:12 — REGNUM В Суздале (Владимирская область) в суд направлено дело в отношении бывшего сотрудника Государственной инспекции по охране объектов культурного наследия, который подозревается в получении взятки, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе прокуратуры Владимирской области.

По версии следствия, чиновник получил 40 тысяч рублей в апреле 2016 года. За эти деньги он обещал не принимать никаких действий, если выяснится, что давший ему деньги житель совершил правонарушение.

Дело будет рассматриваться в Суздальском районном суде.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, еще в сентябре 2014 года инспекция выявила незаконную стройку на охраняемом участке, который входит в границы Суздальского кремля. Тогда местный житель был привлечен к административной ответственности, а построенное было решено снести.

Напомним, во Владимирской области расследуются дела о получении взяток в отношении бывшего заместителя губернатора по строительству Дмитрия Хвостова. Сейчас возбуждено четыре уголовных дела. Сумма якобы полученных взяток составила 16,4 млн рублей.

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