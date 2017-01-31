Ингушетия оказалась в передовиках по социализации членов семей боевиков

Мероприятия по профилактике терроризма в республике признаны достойными для применения в других регионах России

Магас, , 18:12 — REGNUM Опыт Ингушетии по профилактической работе с детьми из семей ликвидированных членов незаконных вооруженных формирований признан одним из самых передовых и успешных в России. Об этом в ходе своего ежегодного обращения к депутатам парламента сегодня, 31 января, рассказал глава республики Юнус-Бек Евкуров.

В регионе организована работа патриотических клубов, в которых к совместному общению привлечены дети сотрудников правоохранительных органов, погибших при исполнении служебного долга, и члены семей ликвидированных участников НВФ.

Такая практика признана полезной и рекомендована другим субъектам России, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе главы Ингушетии. По поручению Евкурова в 2017 году будет создан молодежный совет по социализации семей членов бандитского подполья.

Напомним, в 2016 году в Ингушетии не допущено ни одного теракта. За весь год в республике ликвидированы 13 членов бандитско-террористического подполья и задержаны 35 пособников боевиков. Кроме того, склонены к явке с повинной еще три боевика.

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Около 70 боевиков вернулись к мирной жизни в Дагестане

Как сообщало ИА REGNUM, проект по социализации детей из семей боевиков планируют реализовать и в Дагестане. Здесь для реабилитации таких детей будут созданы специализированные интернаты, где вместе с ними будут воспитываться ребята из семей погибших правоохранителей.

Первый такой проект могут реализовать на месте бывшего медресе под Хасавюртом. Реабилитацией детей займутся психологи и богословы, представляющие традиционный ислам.