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Идею создать парковки для беременных назвали безумной

Общество
Эксперт, давая оценку инициативы депутата Мосгордумы Татьяны Батышевой о введении парковок для беременных женщин, прямо заявил, что лично его профессиональный и интеллектуальный уровень народных избранников повергает в ужас

Москва, 31 января 2017, 17:57 — REGNUM  Инициативы из серии, а не создать ли нам парковки для беременных, как минимум вызывают удивление, а в реальности вызывают сомнения в профессиональной компетентности некоторых депутатов, считает координатор сообщества «Синие ведерки» Петр Шкуматов. Об этом он заявил корреспонденту ИА REGNUM 31 января, комментируя предложение депутата Татьяны Батышевой создать в Москве специальные парковки для беременных.

«К сожалению, депутаты, и я говорю это без шуток, живут в какой-то параллельной реальности. Всегда, когда ты предлагаешь какой-либо механизм, тебе нужно понимать, как ты будешь это контролировать», — уточнил Шкуматов.

Если все же отнестись к данному предложению серьезно, то первое на что он обратил внимание, как будут проверять, что женщины подходят под требования предлагаемого законопроекта, как сами женщины будут доказывать свою беременность. Право на парковку женщина будет получать, кода уже будет видно живот, на что может претендовать женщина, если она пассажир, а не водитель. Разобраться в этом вопросе будет практически невозможно, а это показывает, что инициатива нереализуема, считает Шкуматов.

«Грубо говоря, это благая идея из серии, а давайте мы всех сделаем счастливыми, здоровыми и богатыми, но на самом деле она не работает. И шум по поводу этой истории, он у меня, если честно, вызывает недоумение», — отметил правозащитник.

В то же самое время сообщество многодетных родителей выступает за то, чтобы у них была не просто бесплатная парковка, а чтобы им разрешили останавливаться на местах для инвалидов. Однако и депутаты, и чиновники, эти просьбы оставляют без внимания. Но ведь нужно понимать, что люди приезжающие куда-либо, например, с 4 детьми, существенно ограниченны в своих возможностях припарковаться. И здесь можно было бы даже ввести специальный дорожный знак, облегчающий жизнь таким категориям наших граждан. Однако на это никто не обращает внимания, подчеркнул правозащитник, и добавил, что «в тоже самое время эти фриковые, безумные идеи, привлекают внимание и СМИ, и общественности».

В заключение он обратил внимание на еще один не бросающийся в глаза нюанс инициативы с парковками. Он не исключил и того, что под столь благовидным предлогом помощи беременным и женщинам с детьми до трех лет, реализуется еще одна схема по сокращению парковочного пространства в городе.

«Понятно, к каким последствиям для водителей приведет вся эта история. Последствия, мягко скажем, будут печальные. Количество парковочных мест еще сократится, но с другой стороны, люди начнут выходить из положения, все эти парковки для беременных начнут использоваться женщинами-водителями», — заключил Петр Шкуматов.

Напомним, что ранее депутат Мосгордумы Татьяна Батышева выступила с инициативой создать в столице специальные парковочные места для беременных и женщин с детьми до трех лет. Такие стоянки могут появиться у поликлиник, больниц, школ, аптек и других социально значимых объектов. Выступая с подобным предложением, парламентарий напомнила, что подобная практика успешно применяется не только за рубежом, но и в подмосковных Химках, около торговых центров.

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