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Забывшая младенца в петербургском парке женщина ответит по уголовному делу

Общество
Ребенок был найден в коляске поздно вечером в одном из парков

Санкт-Петербург, 31 января 2017, 17:45 — REGNUM  В отношении женщины, оставившей коляску с полуторагодовалым сыном в одном из парков Петербурга поздно вечером 29 января, возбуждено уголовное дело. Ей грозит лишение свободы на срок до 1 года. Ребенок находится в детском приюте.

Как сообщалось, брошенная без присмотра коляска с мальчиком была найдена в Пулковском парке у площади Победы в 22:30 в воскресенье. На улице в тот день было около нуля градусов, и ребенок мог быстро замерзнуть. Его осмотрели медики, диагностировав рахит. Мальчика отправили в специализированное учреждение для детей.

Вечером на следующий день, 30 января, в полицию пришла 22-летняя уроженка одного из среднеазиатских государств, которая оказалась матерью этого мальчика и предоставила соответствующие документы.

Как установлено, находясь в состоянии алкогольного опьянения, женщина пошла с сыном на прогулку и забыла его в коляске в парке.

«В отношении нее возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 125 УК РФ (оставление в опасности). Она отпущена под подписку о невыезде», — пояснили 31 января в пресс-службе ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

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Как сообщили сегодня в аппарате детского омбудсмена Санкт-Петербурга, в настоящее время ребенок находится в Центре реабилитации им. Цимбалина.

«Чтобы посетить или забрать ребенка, родители должны получить на это согласие органа опеки и попечительства по месту жительства. Однако до настоящего времени мать мальчика за разрешением не обращалась», — отметили в пресс-службе уполномоченного по правам ребенка.

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Убийства и жестокое обращение с детьми
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