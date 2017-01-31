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Ректором Ярославского педуниверситета избран Михаил Груздев

Общество
За него проголосовали три четверти участников конференции работников и обучающихся вуза
Михаил Груздев
Иллюстрация: Http://yspu.org/
Михаил Груздев

Ярославль, 31 января 2017, 17:27 — REGNUM  В Ярославском государственном педагогическом университете им. Ушинского 31 января состоялись выборы ректора. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в самом вузе.

На этот пост претендовали 4 кандидата, прошедшие аттестационную комиссию Минобрнауки. Победу на выборах одержал и.о. ректора Михаил Груздев. За него проголосовали 76% участников конференции работников и обучающихся ЯГПУ, имеющих право голоса.

Помимо Михаила Груздева в выборах участвовали декан исторического факультета Андрей Соколов, декан факультета социального управления Дмитрий Молоков. Проректор по учебной работе (заочное отделение) Александр Ермаков, также прошедший аттестацию, снял свою кандидатуру.

В итоге за Груздева проголосовали 59 участников конференции, за Соколова — 15, за Молокова — 2.

Михаил Груздев был назначен и.о. ректора в начале 2016 года, он сменил на этом посту профессора Владимира Афанасьева. До своего назначения Груздев работал заместителем директора департамента образования Ярославской области и директором этого департамента.

Читайте ранее в этом сюжете: Кандидатов на пост ректора Ярославского педуниверситета осталось четверо

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