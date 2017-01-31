На Ямале — смерть от тропической малярии

Салехард, , 17:10 — REGNUM В ямальском поселке Сабетта зафиксирован смертельный случай заболевания тропической малярией. Пациент прибыл в Арктику после отдыха в Южной Америке, сообщила на пресс-конференции 31 января руководитель ямальского управления Роспотребнадзора Людмила Нечепуренко.

Медики не смогли вовремя определить симптомы тропической болезни. Малярия — экзотическое заболевание. Когда больного доставили в Салехард, выяснилось, что в путешествии от подцепил опасную инфекцию.

Эпидемиологи предупреждают: отправляясь в жаркие страны, необходимо прививаться от смертельных инфекций, которые их там могут подстерегать. Летальным исходом закончилось путешествие жительницы Ульяновской области в Индию на Гоа. Медики, как и в ямальском случае, растерялись перед незнакомой тропической малярией. Причем оба случая — ульяновский и ямальский — отягощены и отсутствием положенных прививок, и поздним обращением к врачам. Практически в то же время скончался от малярии житель Свердловской области, недавно вернувшийся из Индии.

Привозные случаи тропической малярии перестают быть редкостью в России, констатируют медики, и чаще всего заканчиваются они летальным исходом из-за скоротечности болезни.