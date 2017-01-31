В Ростовской области заболеваемость ОРВИ и гриппом не критична

Ростов-на-Дону, , 17:09 — REGNUM

В Ростовской области ситуация с заболеваемостью острыми респираторными вирусными инфекциями и гриппом опасений не вызывает. Как сообщили ИА REGNUM в региональном министерстве здравоохранения 31 января, на Дону эпидобстановка остается благополучной.

Так, на сегодняшний день к врачам с симптомами ОРВИ обратились более 17,9 тыс. человек, что ниже эпидпорога более чем на 29%. В областном центре зарегистрировано около 5,4 тыс. случаев заболеваний, что ниже эпидпорога недели на 14,4%.

Также в период с 23 по 29 января в регионе у шести человек был обнаружен грипп.

Напомним, в Ростове-на-Дону уже дважды уровень заболеваемости ОРВИ превышал недельный эпидпорог. Но автотранспортные предприятия предпринимают меры. Так, чтобы не допустить распространения инфекции, водители маршрутных такси обрабатывают транспорт. Проводится процедура ежедневно и неоднократно.

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Между тем, как уже сообщало ИА REGNUM, в Ростове-на-Дону с симптомами ОРВИ умер ребёнок. Доследованная проверка уже начата. Известно, что 6-летний малыш лечился на дому по рекомендациям врача-педиатра.

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