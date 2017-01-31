Вторник, 31 Января 2017 года
19:24:22 МСК

В Ростовской области заболеваемость ОРВИ и гриппом не критична

Общество
Эпидпорог не превышен

Ростов-на-Дону, 31 января 2017, 17:09 — REGNUM  

В Ростовской области ситуация с заболеваемостью острыми респираторными вирусными инфекциями и гриппом опасений не вызывает. Как сообщили ИА REGNUM в региональном министерстве здравоохранения 31 января, на Дону эпидобстановка остается благополучной.

Так, на сегодняшний день к врачам с симптомами ОРВИ обратились более 17,9 тыс. человек, что ниже эпидпорога более чем на 29%. В областном центре зарегистрировано около 5,4 тыс. случаев заболеваний, что ниже эпидпорога недели на 14,4%.

Также в период с 23 по 29 января в регионе у шести человек был обнаружен грипп.

Напомним, в Ростове-на-Дону уже дважды уровень заболеваемости ОРВИ превышал недельный эпидпорог. Но автотранспортные предприятия предпринимают меры. Так, чтобы не допустить распространения инфекции, водители маршрутных такси обрабатывают транспорт. Проводится процедура ежедневно и неоднократно.

Ранее по теме: В Ростове-на-Дону из-за гриппа и ОРВИ дезинфицируют транспорт

Ростов-на-Дону: в городе-миллионнике вновь превышен эпидпорог по ОРВИ

Между тем, как уже сообщало ИА REGNUM, в Ростове-на-Дону с симптомами ОРВИ умер ребёнок. Доследованная проверка уже начата. Известно, что 6-летний малыш лечился на дому по рекомендациям врача-педиатра.

Читайте ранее в этом сюжете: Первая жертва ОРВИ в Ростове-на-Дону? Умер шестилетний мальчик

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl+Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Грипп, ОРЗ
Главное сегодня
NB!
31.01.17
Авдеевка как фиговый листок: Почему Порошенко сбежал от Меркель?
КиевУкраина Гражданская война на Украине Политика
NB!
31.01.17
Первые шаги tax free в России: где, когда и сколько?
МоскваРоссия Туризм Экономика
NB!
31.01.17
Игорь КорецкийПризрак Британской империи готовится нанести удар
МоскваРоссия Деятельность президента США Дональда Трампа Политика
NB!
31.01.17
Радио REGNUM: второй выпуск за 31 января
МоскваРоссия Радио REGNUM Политика
NB!
31.01.17
Станислав ТарасовИран тестирует Россию и США
МоскваРоссия Ядерная программа Ирана Политика
NB!
31.01.17
Жертвами снегопада в Сочи стали почти 80 человек
СочиКраснодарский крайРоссия Снегопады, метели, снежные бури Происшествия
NB!
31.01.17
Белорусский активист: Почему Лукашенко простил клевету
МинскБелоруссия Репрессии против ИА REGNUM в Белоруссии Политика
NB!
31.01.17
Deutsche Bank оштрафовали за вывод из России 10 миллиардов долларов
БерлинГермания Обзоры зарубежных СМИ Экономика
NB!
31.01.17
Дмитрий Орлов, Михаил НейжмаковГубернаторские выборы-2017 и региональные элиты: новые вызовы и конфликты
МоскваРоссия Региональная экспертиза Политика
NB!
31.01.17
Михаил ДемуринРусский национализм и развал мирового порядка: Что беспокоит США в России?
ВашингтонСША Пропаганда США Политика
NB!
31.01.17
Николас Мадуро смирился с грядущей отставкой?
КаракасВенесуэла Импичмент президенту Венесуэлы Политика
NB!
31.01.17
Григорий ГаранинНеизвестная революция Назарбаева: Казахстан за неделю
АстанаКазахстан Конституционная реформа в Казахстане Политика
NB!
31.01.17
Законопроект о наказании дебоширов Госдума может принять в марте
МоскваРоссия Государственная дума РФ VII созыва Политика
NB!
31.01.17
Минтруд предлагает «регионализацию» МРОТ
МоскваРоссия Повышение минимального размера оплаты труда Экономика
NB!
31.01.17
Максим ИсаевСладит ли Трамп с Северной Кореей? –The Strategist
ВашингтонСША Значимые публикации зарубежных СМИ в переводах ИА REGNUM Политика
NB!
31.01.17
«В Новосибирске тему ЖКХ перехватывает партия Навального»
НовосибирскРоссия Повышение тарифов на услуги ЖКХ Политика
NB!
31.01.17
«Речь не идет о девальвации рубля – это стабилизация курсов валют»
МоскваРоссия Курсы валют Экономика
NB!
31.01.17
ВСУ поддержали артиллерией отряды, напавшие на Авдеевку — Песков
МоскваРоссия Гражданская война на Украине Политика
NB!
31.01.17
Григорий ТрофимчукМежду Калининградом и Кёнигсбергом
КалининградРоссия Калининград в окружении Евросоюза Политика
NB!
31.01.17
«Последствия девальвации рубля на 10% будут катастрофическими»
МоскваРоссия Курсы валют Экономика
NB!
31.01.17
Восточно-Европейская редакция ИА REGNUM«Главное – верить!»: обзор «евроинтеграции» Украины
КиевУкраина Социально-экономический кризис на Украине Политика
NB!
31.01.17
Под закон об изъятии единственного жилья могут попасть 20 тыс. должников
МоскваРоссия Государственная дума РФ VII созыва Общество
ещё главное