В Ленобласти начались проверки качества и стоимости услуг перевозчиков

Проверку уже не прошли автобусы в Выборгском районе области

Санкт-Петербург, Ленинградская область, , 17:11 — REGNUM Управление по транспорту Ленинградской области проверяет организацию перевозок на автобусных маршрутах в муниципальных районах. В ходе них предстоит оценить соответствие стоимости, качества и безопасности оказываемых услуг, сообщили ИА REGNUM сегодня, 31 января, в пресс-службе областного правительства.

В случае выявления завышенной стоимости проезда по сравнению с экономически обоснованным тарифом, пренебрежения транспортных компаний к правилам организации перевозок, страхованию пассажиров или неудовлетворительному техническому состоянию автобусного парка управление по транспорту, вместе с профильными ведомствами и администрациями районов, будет противодействовать оказанию небезопасных услуг, пообещали областные власти.

К настоящему времени областная межведомственная транспортная комиссия уже провела проверку организации работы общественного транспорта в Выборгском районе Ленобласти.

Как сообщает пресс-служба областного правительства, эта проверка показала неудовлетворительное состояние автобусного парка и пренебрежение страхованием пассажиров у ООО «Светогорское жилищно-коммунальное хозяйство».

В связи с отказом компании от обслуживания межрегионального маршрута между Светогорском и поселком Мурино, управлением организованы временные перевозки на маршруте и готовятся документы для проведения открытого конкурса по определению нового подрядчика.

Ранее стало известно, что автовокзал в Светогорске отказывается принимать автобусы нового перевозчика «Питеравто», которые в экстренном порядке были запущены в Выборгском районе 27 января по маршруту № 810 «Санкт-Петербург — Выборг». Автостанцией управляет компания «Светогорское ЖКХ» (СЖКХ), которая в тот же день уведомила областное управление по транспорту о прекращении обслуживания маршрута. Известно, что в начале января представители администрации города и СЖКХ были уведомлены о том, что автостанция не соответствует требованиям транспортной безопасности, предъявляемым к подобным объектам Министерством транспорта России.