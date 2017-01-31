Врачи просят Путина вспомнить обещание и защитить больницу имени Каннабиха

Москва, , 17:06 — REGNUM За 2016 год в Москве было уволено 18 тысяч медиков различного профиля, и закрыто 28 медицинских учреждений, заявил на заседании круглого стола посвященного проблемам реорганизации психиатрической помощи в городе Москве депутат от КПРФ Николай Зубрилин, сообщает 31 января корреспондент ИА REGNUM. Депутат добавил, что подобные действия властей сужают сферу обслуживания москвичей.

«Наоборот, нужно увеличивать финансирование здравоохранения, строить поликлиники, больницы. И, если у нас есть платные услуги, то они должны предоставляться параллельно, а не за счет сокращения государственных медицинских учреждений», — подчеркнул парламентарий.

О конкретных аспектах реорганизации психиатрической помощи, которую, кстати, все участники заседания назвали не развитием отрасли, а ее развалом, рассказал оргсекретарь Московской городской территориальной организации МПРЗ «Действие» Алексей Гусев. В своем выступлении, он обратил внимание, что о планах правительства Москвы по реорганизации психиатрической помощи населению, если не принимать в расчет приказ Депздрава № 807 от 20 сентября 2016 года о реорганизации и присоединению ПКБ №12 имени Ю.В. Каннабиха к НПЦ имени З.П. Соловьева (Клиника неврозов на Шабаловке), в котором говорится, что права работников ПКБ №12 должны быть соблюдены и из которого не следует, что больница должна прекратить свое существование на той территории, на которой она находится, ровным счетом ничего не известно. Все, кто наблюдает за этим процессом, видят лишь, как перепрофилируются, а часто и закрываются учреждения психиатрического профиля.

«На наши многочисленные запросы предоставить официальную концепцию развития психиатрической помощи города Москвы, Депздрав не реагирует», — отметил профсоюзный деятель.

Гусев также отметил, что по результатам общения с ответственными за реформу ведомствами, в профсоюзе сделали вывод о том, что в реальности у Депздрава нет плана проведения реорганизации, кроме представленной недавно презентации, либо документы все же существуют, но чиновники не торопятся их показывать общественности и медицинским работникам.

Подводя итоги сказанного, профсоюзный активист обратил внимание на то, что в настоящий момент руководство Москвы действует непублично. Заявления властей о том, что реорганизация проводится не кулуарно, а обсуждалась широким кругом экспертов, не соответствуют действительности. Кроме того, при всей скупости имеющейся информации, можно утверждать, что все, что декларируется Депздравом, не соответствует фактическому положению дел. Как, например, в ситуации с больницей Каннабиха, из приказа не следует, что она должна переехать со своей территории, и работники должны ее покинуть. Фактически же из порядка 470 работников, работавших в ней на момент издания приказа №807, на данный момент в штате осталось порядка 60 человек работников.

«Если верить их словам, это обсуждалось с рабочей группой департамента здравоохранения, но ни состав этих групп, ни что же собственно обсуждалось, и каковы результаты этого обсуждения, обществу не представлены», — заключил Гусев.

Не менее категорична, оказалась и медицинский психолог, член общественного движения «Гражданская инициатива за бесплатное образование и медицину» Алла Мамонтова, как впрочем, и другие участники круглого стола, тех, кто увидел в действиях городских властей, желание развивать психиатрическую помощь гражданам, в зале не нашлось. Она напомнила о том, что разрушать службу психиатрической помощи начали еще в 2010 году, тогда закрыли первую в Москве психиатрическую больницу №7. В 2014 году взялись всерьез уже за все московское здравоохранение, тогда был серьезно сокращен коечный фонд ПКБ №14 и ПКБ №15. Теперь на взгляд правозащитника, действия чиновников стали еще циничнее, ведь сейчас, когда под угрозой закрытия находятся три медицинских учреждения, они свои действия назвали развитием отрасли.

Мамонтова привела ряд шокирующих цифр, характеризующих катастрофическое состояние дел в московской психиатрии. Так, последняя психиатрическая больница в Москве была открыта в 1960 году. По переписи населения, проведенной в 1970 году, в городе проживало чуть более 7 млн человек, по данным на 2010 год, оно увеличилось до 12 с лишним млн человек. Мэр Москвы Сергей Собянин на прошедшем летом 2016 года урбанистическом форуме, ссылаясь на данные мобильных операторов, оценивал Московскую агломерацию в 25 млн человек. А ни одной новой больницы с середины 20 века в городе не построено, наоборот происходит их сокращение.

«Даже при том количестве больниц, которые были в Москве в 2014 году, у нас в сравнении с Европой, и в сравнении с СССР, нехватка коек. Мы не против развития амбулаторного звена, только почему это нужно делать вместо. Почему нужно что-то закрывать, только обещая что-то открыть», — задалась вопросом Мамонтова.

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Также стоит отметить и возможные последствия столь радикальных преобразований в психиатрии. Многие выступающие указывали на то, что в России без стационарной помощи для страдающих психиатрическими расстройствами граждан, не обойтись. И, несмотря на это, за последние 10−15 лет в стране было сокращено 50 тысяч койкомест, что равняется 25% имеющегося коечного состава. По словам Мамонтовой, дальнейшее сокращение приведет к тому, что больные люди сначала окажутся на улице, после чего в силу своих психических особенностей, попадут в тюрьму. Здесь необходимо добавить еще одну страшную тенденцию последних лет, как отмечают правозащитники, если раньше люди жаловались на то, что им необоснованно навязывают лечение, то сейчас отмечается прямо противоположенная тенденция, а именно нарастает количество жалоб на неоказание психиатрической помощи.

Во время выступлений представителей медицинского сообщества, звучали и слова о том, что с середины 1990 годов прошлого века, когда детская психиатрия перестала существовать, как медицинская специальность, все вопросы детской заболеваемости решаются представителями взрослой психиатрии, которым не до детских проблем. Хотя все понимают, что патологии начинаются с детства. Поэтому, по мнению доктора медицинских наук, профессора Юрия Шевченко, большим ударом стало, видимо в рамках реорганизации, закрытие подросткового отделения в ПКБ №15. Что в свою очередь легло дополнительной нагрузкой на врачей единственно детской больницы №6, которая вынуждена была включить упраздняемое подразделение в свой состав.

Возвращаясь к ситуации с больницей имени Каннабиха, одна из участниц заседания, член ассоциации пациентов и родственников пациентов этой больницы Татьяна Козлова напомнила, что больница существует более 100 лет, и в ней ежегодно получают помощь 200 тысяч человек. В том же ключе высказалась, при полном одобрении участников круглого стола, врач-психолог ПКБ №12 Лина Егорова. Она недоумевает, что «оптимизируются» успешные, обладающие необходимыми навыками существующие стационары.

В заключение участники дискуссии возложили свои надежды на то, что спасти, как «реорганизуемую» ПКБ №12, так и всю сферу психиатрической помощи в Москве, может лишь президент страны Владимир Путин. Участники круглого стола еще помнят о том, что в 2008 году президент уже спасал больницу от закрытия. И тогда же, в ответном письме на обращение, которое подписали многие сотни граждан, с просьбой разобраться в ситуации и помочь, пообещал, что он будет защищать больницу и впредь.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, ситуация с сокращением психиатрической помощи совершенно не уникальна для Москвы. Еще летом 2016 года власти Санкт-Петербурга, где «слияние» и «поглощение» вступило в активную фазу, докладывали общественности, что, несмотря на то, что количество коек в больницах сокращается, качество оказываемой помощи неуклонно растет.

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