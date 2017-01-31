Вторник, 31 Января 2017 года
19:25:57 МСК

В Мурманске растёт количество зарегистрированных случаев ОРВИ

Общество
В области приняты дополнительные профилактические меры
Сезонное заболевание гриппом
Иллюстрация: Ysia.ru
Сезонное заболевание гриппом

Мурманск, 31 января 2017, 16:42 — REGNUM  

Эпидемиологическая ситуация по заболеваемости гриппом и ОРВИ на территории Мурманской области продолжает осложняться, растёт количество зарегистрированных случаев. Об этом, как передаёт корреспондент ИА REGNUM, сказано в постановлении главного государственного санитарного врача в регионе Лены Лукичёвой.

В документе Лукичёва отмечает «необходимость принятия дополнительных профилактических мер, направленных на предупреждение распространения заболевания гриппом и ОРВИ в связи с активизацией эпидемического процесса».

По данным регионального Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, в последнюю неделю января показатель заболеваемости гриппом и ОРВИ превысил эпидпорог на 26%, в том числе по Мурманску — на 37,5%. При этом, наиболее высокий темп прироста регистрации и превышение пороговых уровней отмечен среди взрослого населения.

«По результатам лабораторных исследований от больных респираторными инфекциями отмечается увеличение доли положительных находок вирусов гриппа, в основном, за счёт вируса гриппа А (Н3N2), — сказано в постановлении. — При лабораторном обследовании лиц из групп риска отмечается, что из положительных находок вируса гриппа наибольшее их число выявлено у взрослых, непривитых».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, более 60 тысяч доз вакцины Гриппол для вакцинации взрослого населения поступили в Мурманскую область летом прошлого года. Вакцина была распределена среди медицинских организаций. В сезоне 2016 — 2017 планировалось привить более 200 тысяч человек.

Как отмечается в постановлении главного санитарного врача, сейчас в регионе растёт число мероприятий по частичному закрытию детских образовательных учреждений. Так, за 4 неделю приостановлен учебный процесс в 31 классе в 11 школах.

Читайте ранее в этом сюжете: В январе в Мурманской области зарегистрировали 20 случаев гриппа

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl+Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Грипп, ОРЗ
Главное сегодня
NB!
31.01.17
Авдеевка как фиговый листок: Почему Порошенко сбежал от Меркель?
КиевУкраина Гражданская война на Украине Политика
NB!
31.01.17
Первые шаги tax free в России: где, когда и сколько?
МоскваРоссия Туризм Экономика
NB!
31.01.17
Игорь КорецкийПризрак Британской империи готовится нанести удар
МоскваРоссия Деятельность президента США Дональда Трампа Политика
NB!
31.01.17
Радио REGNUM: второй выпуск за 31 января
МоскваРоссия Радио REGNUM Политика
NB!
31.01.17
Станислав ТарасовИран тестирует Россию и США
МоскваРоссия Ядерная программа Ирана Политика
NB!
31.01.17
Жертвами снегопада в Сочи стали почти 80 человек
СочиКраснодарский крайРоссия Снегопады, метели, снежные бури Происшествия
NB!
31.01.17
Белорусский активист: Почему Лукашенко простил клевету
МинскБелоруссия Репрессии против ИА REGNUM в Белоруссии Политика
NB!
31.01.17
Deutsche Bank оштрафовали за вывод из России 10 миллиардов долларов
БерлинГермания Обзоры зарубежных СМИ Экономика
NB!
31.01.17
Дмитрий Орлов, Михаил НейжмаковГубернаторские выборы-2017 и региональные элиты: новые вызовы и конфликты
МоскваРоссия Региональная экспертиза Политика
NB!
31.01.17
Михаил ДемуринРусский национализм и развал мирового порядка: Что беспокоит США в России?
ВашингтонСША Пропаганда США Политика
NB!
31.01.17
Николас Мадуро смирился с грядущей отставкой?
КаракасВенесуэла Импичмент президенту Венесуэлы Политика
NB!
31.01.17
Григорий ГаранинНеизвестная революция Назарбаева: Казахстан за неделю
АстанаКазахстан Конституционная реформа в Казахстане Политика
NB!
31.01.17
Законопроект о наказании дебоширов Госдума может принять в марте
МоскваРоссия Государственная дума РФ VII созыва Политика
NB!
31.01.17
Минтруд предлагает «регионализацию» МРОТ
МоскваРоссия Повышение минимального размера оплаты труда Экономика
NB!
31.01.17
Максим ИсаевСладит ли Трамп с Северной Кореей? –The Strategist
ВашингтонСША Значимые публикации зарубежных СМИ в переводах ИА REGNUM Политика
NB!
31.01.17
«В Новосибирске тему ЖКХ перехватывает партия Навального»
НовосибирскРоссия Повышение тарифов на услуги ЖКХ Политика
NB!
31.01.17
«Речь не идет о девальвации рубля – это стабилизация курсов валют»
МоскваРоссия Курсы валют Экономика
NB!
31.01.17
ВСУ поддержали артиллерией отряды, напавшие на Авдеевку — Песков
МоскваРоссия Гражданская война на Украине Политика
NB!
31.01.17
Григорий ТрофимчукМежду Калининградом и Кёнигсбергом
КалининградРоссия Калининград в окружении Евросоюза Политика
NB!
31.01.17
«Последствия девальвации рубля на 10% будут катастрофическими»
МоскваРоссия Курсы валют Экономика
NB!
31.01.17
Восточно-Европейская редакция ИА REGNUM«Главное – верить!»: обзор «евроинтеграции» Украины
КиевУкраина Социально-экономический кризис на Украине Политика
NB!
31.01.17
Под закон об изъятии единственного жилья могут попасть 20 тыс. должников
МоскваРоссия Государственная дума РФ VII созыва Общество
ещё главное