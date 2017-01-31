В Мурманске растёт количество зарегистрированных случаев ОРВИ

Мурманск, , 16:42 — REGNUM



Эпидемиологическая ситуация по заболеваемости гриппом и ОРВИ на территории Мурманской области продолжает осложняться, растёт количество зарегистрированных случаев. Об этом, как передаёт корреспондент ИА REGNUM, сказано в постановлении главного государственного санитарного врача в регионе Лены Лукичёвой.

В документе Лукичёва отмечает «необходимость принятия дополнительных профилактических мер, направленных на предупреждение распространения заболевания гриппом и ОРВИ в связи с активизацией эпидемического процесса».

По данным регионального Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, в последнюю неделю января показатель заболеваемости гриппом и ОРВИ превысил эпидпорог на 26%, в том числе по Мурманску — на 37,5%. При этом, наиболее высокий темп прироста регистрации и превышение пороговых уровней отмечен среди взрослого населения.

«По результатам лабораторных исследований от больных респираторными инфекциями отмечается увеличение доли положительных находок вирусов гриппа, в основном, за счёт вируса гриппа А (Н3N2), — сказано в постановлении. — При лабораторном обследовании лиц из групп риска отмечается, что из положительных находок вируса гриппа наибольшее их число выявлено у взрослых, непривитых».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, более 60 тысяч доз вакцины Гриппол для вакцинации взрослого населения поступили в Мурманскую область летом прошлого года. Вакцина была распределена среди медицинских организаций. В сезоне 2016 — 2017 планировалось привить более 200 тысяч человек.

Как отмечается в постановлении главного санитарного врача, сейчас в регионе растёт число мероприятий по частичному закрытию детских образовательных учреждений. Так, за 4 неделю приостановлен учебный процесс в 31 классе в 11 школах.

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