На Ямале семь человек скончались от «гонконгского гриппа»

Салехард, , 16:41 — REGNUM За семь недель распространения ОРВИ и гриппа в ЯНАО было зафиксировано семь летальных случаев. Наиболее распространенными в округе остаются «гонконгский» штамм А и так называемый «парагрипп» — штамм В, сообщила на пресс-конференции 31 января руководитель окружного управления Роспотребнадзора Людмила Нечепуренко, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

На сегодняшний день простудными инфекциями переболело 12% ямальцев или 68 тысяч. Лабораторно подтверждено 626 случаев как гонконгского гриппа, так и парагриппа. Но эпидемии пока нет: таковая признается при 30% заболевших. Карантинне мероприятия коснулись лишь школу №5 города Надыма, школу-интернат Красноселькупского района и 46 классов в различных общеобразовательных учреждениях округа. Закрыты четыре детских сада в Салехарде, Надыме, Ямальском районе.

Нечепуренко предупредила земляков о наступлении новой волны гриппа в феврале. «Гонконгский» штамм отойдет на второй план и преобладать будет парагрипп, полагают специалисты.