Пиотровский увидел в истории с Исаакием «провинциализацию» Петербурга

Судя по всему, директора Эрмитажа оскорбила критика со стороны представителя Санкт-Петербургской епархии

Санкт-Петербург, , 16:00 — REGNUM Директор Государственного Эрмитажа Михаил Пиотровский полагает, что характер спора о передаче Исаакиевского собора в распоряжение РПЦ является признаком утраты Санкт-Петербургом своих столичных качеств.

«Происходит дикая провинциализация города Петербурга», — заявил он 31 января на пресс-конференции в петербургском пресс-центре ТАСС.

Такой вывод Пиотровский сделал из методов ведения дискуссии по вопросу судьбы Исаакиевского собора отдельными представителями общественности и церкви, уточняет агентство.

Как сообщало ИА REGNUM, Михаил Пиотровский обратился с письмом к патриарху Московскому и всея Руси Кириллу, в котором попросил временно отозвать ходатайство о передаче Русской православной церкви Исаакиевского собора. Это, по мнению президента Союза музеев России, позволит остановить общественное противостояние и найти наиболее мудрое и справедливое решение.

Читайте также: Союз музеев России просит патриарха не передавать Исаакиевский собор РПЦ

После этого глава отдела по взаимоотношениям церкви и общества Санкт-Петербургской епархии, протоиерей Александр Пелин в достаточно жесткой форме посоветовал Пиотровскому «больше заниматься историческими традициями Эрмитажа как одного из лучших музеев мира, а не устраивать там провокационные выставки».

«Очень печально, что такой высокий чиновник не понимает самого смысла и символического значения Исаакиевского собора», — сказал Пелин агентству «Интерфакс».

В то же время директор Эрмитажа заявил сегодня, что глава РПЦ, которому и было адресовано его письмо, выразил готовность к ведению диалога.

«Епархия так же, как патриарх, сказала о том, что готова обсуждать с музейным сообществом все вопросы, связанные с музейными делами ‑ и с Исаакием тоже. И также написано, что мнение отдельных представителей духовенства не является общим мнением епархии», — сказал Пиотровский на пресс-конференции.

Читайте также: Милонов ждет благословения на крестный ход за передачу Исаакия РПЦ

Напомним, 10 января стало известно, что власти Петербурга решили передать Исаакиевский собор в распоряжение РПЦ. Предполагается, что Исаакий передадут Церкви в безвозмездное пользование сроком на 49 лет не позднее первой половины 2019 года. При этом Санкт-Петербург останется собственником собора. Как стало известно, решение о передаче собора принял губернатор Полтавченко после личного обращения к нему патриарха Кирилла.

Руководство Русской православной церкви гарантировало властям Петербурга продолжение профессиональной музейной деятельности в Исаакиевском соборе и доступность храма для посещения всеми желающими.

Однако оппоненты передачи собора в руки РПЦ начали кампанию по противодействию передаче Исаакия РПЦ. Они заявляют, что это решение приведет к утрате музейных фондов, увольнению сотен сотрудников музея «Исаакиевский собор», потере источника финансирования реставрации собора и неоправданным расходам городского бюджета на содержание собора, который перестанет приносить доход в качестве музея.

Читайте ранее в этом сюжете: Глава комитета по культуре Петербурга против спешки в передаче Исаакия