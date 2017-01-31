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Пиотровский увидел в истории с Исаакием «провинциализацию» Петербурга

Общество
Судя по всему, директора Эрмитажа оскорбила критика со стороны представителя Санкт-Петербургской епархии
Исаакиевский собор. Художник не известен
Юлия Карнаева © ИА REGNUM
Исаакиевский собор. Художник не известен

Санкт-Петербург, 31 января 2017, 16:00 — REGNUM  Директор Государственного Эрмитажа Михаил Пиотровский полагает, что характер спора о передаче Исаакиевского собора в распоряжение РПЦ является признаком утраты Санкт-Петербургом своих столичных качеств.

«Происходит дикая провинциализация города Петербурга», — заявил он 31 января на пресс-конференции в петербургском пресс-центре ТАСС.

Такой вывод Пиотровский сделал из методов ведения дискуссии по вопросу судьбы Исаакиевского собора отдельными представителями общественности и церкви, уточняет агентство.

Как сообщало ИА REGNUM, Михаил Пиотровский обратился с письмом к патриарху Московскому и всея Руси Кириллу, в котором попросил временно отозвать ходатайство о передаче Русской православной церкви Исаакиевского собора. Это, по мнению президента Союза музеев России, позволит остановить общественное противостояние и найти наиболее мудрое и справедливое решение.

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После этого глава отдела по взаимоотношениям церкви и общества Санкт-Петербургской епархии, протоиерей Александр Пелин в достаточно жесткой форме посоветовал Пиотровскому «больше заниматься историческими традициями Эрмитажа как одного из лучших музеев мира, а не устраивать там провокационные выставки».

«Очень печально, что такой высокий чиновник не понимает самого смысла и символического значения Исаакиевского собора», — сказал Пелин агентству «Интерфакс».

В то же время директор Эрмитажа заявил сегодня, что глава РПЦ, которому и было адресовано его письмо, выразил готовность к ведению диалога.

«Епархия так же, как патриарх, сказала о том, что готова обсуждать с музейным сообществом все вопросы, связанные с музейными делами ‑ и с Исаакием тоже. И также написано, что мнение отдельных представителей духовенства не является общим мнением епархии», — сказал Пиотровский на пресс-конференции.

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Напомним, 10 января стало известно, что власти Петербурга решили передать Исаакиевский собор в распоряжение РПЦ. Предполагается, что Исаакий передадут Церкви в безвозмездное пользование сроком на 49 лет не позднее первой половины 2019 года. При этом Санкт-Петербург останется собственником собора. Как стало известно, решение о передаче собора принял губернатор Полтавченко после личного обращения к нему патриарха Кирилла.

Руководство Русской православной церкви гарантировало властям Петербурга продолжение профессиональной музейной деятельности в Исаакиевском соборе и доступность храма для посещения всеми желающими.

Однако оппоненты передачи собора в руки РПЦ начали кампанию по противодействию передаче Исаакия РПЦ. Они заявляют, что это решение приведет к утрате музейных фондов, увольнению сотен сотрудников музея «Исаакиевский собор», потере источника финансирования реставрации собора и неоправданным расходам городского бюджета на содержание собора, который перестанет приносить доход в качестве музея.

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Передача Исаакиевского собора в Санкт-Петербурге РПЦ
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