Архивы ЦРУ в открытом доступе: рассекречены документы об Оренбуржье

Оренбург, , 15:00 — REGNUM Центральное разведывательное управление США рассекретило сотни документов, которые касаются Оренбургской области. Датируются они периодом 1940−1990 гг. Американская разведка собрала около 2 тыс. материалов о городах Оренбуржья Оренбурге и Орске, сообщает ряд СМИ.

В частности, ЦРУ особо интересовала военная промышленность, крупные предприятия региона, транспортная сеть, расположение аэродромов. К документам прилагаются карты-схемы, аэрофотоснимки. Кроме того, иностранная разведка проявила интерес к климатическим условиям Оренбургской области.

Открытый доступ к документам свидетельствует о том, что материалы уже не представляют стратегического интереса для спецслужб США. Однако рассекреченные архивы — интересный предмет для проведения исследований местными историками и краеведами.